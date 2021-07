U srijedu će sjever i jug Hrvatske biti spojeni. Posljednja čelična komponenta Pelješkog mosta od njih 165 bit će spojena, čime će biti završena njegova konstrukcijska gradnja, rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u Dnevniku HTV-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Pelješki most

- U srijedu spajamo posljednji segment čelične konstrukcije, spaja se hrvatski teritorij - to je veliki događaj. Nakon toga ide uređenje kolničkog zastora i sam most će s tehničkim pregledom biti gotov u veljači, a pristupne ceste bi trebale biti gotove u lipnju iduće godine - kazao je u ministar Oleg Butković.

Istaknuo je da će sve biti gotovo do iduće sezone.

- Sve skupa ide jako dobro. Nema nikakve bojazni, nikakvog pritiska na ceste, dodao je ministar. Napomenuo je će u srijedu oko 23 sata biti spajanje željezne konstrukcije i obilazak gradilišta. Nakon toga - radovi se nastavljaju, ne radi se ni o kakvom otvaranju - dodao je i da naplate cestarine neće biti.

Hrvatske ceste upravljat će i održavati most. Dodatnih udara na proračun i građane, kaže Butković, neće biti.

- One su investitor i upravljat će mostom. Sve to imaju u svojim projekcijama i dodatnih udara na proračun i građane neće biti. U prvim godinama iznos cijene održavanja neće biti veliki, ali kroz desetljeća će se to morati povećati - rekao je Butković.

Davor Perić iz Hrvatskih cesta za Dnevnik HTV-a je rekao da je sve spremno za spajanje posljednjeg segmenta Pelješkog mosta.

- Sve je spremno da se u srijedu ugradi posljednji od 165 segmenata čelične rasponske konstrukcije mosta. Dakle, posljednji segment dužine 18 metara trebao bi se ugraditi u noćnim satima u srijedu, ovdje na gradilištu - rekao je.

Objasnio je da ostaje još dosta posla oko opremanja i uređenja samog mosta, ali je dojam sjajan.

- Opći je dojam da je most izgrađen prilično brzo. Suradnja s kineskim kolegama djelatnicima Hrvatskih cesta ostat će u lijepom sjećanju - dodao je.

Prva osobna vozila mogla bi preko Pelješkog mosta u ožujku, a krajnji rok za završetak svih pristupnih cesta i obilaznica je ljeto iduće godine.