Bruxelles odgovorio Trumpu: EU će podržavati Ukrajinu i neće ukinuti sankcije protiv Rusije

EU će nastaviti pružati potporu Ukrajini i neće ukinuti nikakve sankcije protiv Rusije, poručili su u petak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

„Jedna je stvar potpuno jasna: nećemo ukinuti nikakve sankcije sve dok Rusija ne zaustavi ovaj rat”, rekla je von der Leyen novinarima uoči sastanka na vrhu čelnika EU-a, kojem nazoči i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

„Možete računati na nas”, obećao je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u trenutku dok se Zelenski suočava s opetovanim kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa..

Trump je u više navrata pozvao na smjenu ukrajinskog predsjednika te najavio planove za uvoz dizela iz Rusije kako bi se snizile rekordno visoke cijene goriva i planove ublažavanja sankcija protiv Moskve.

„Ovo nije vrijeme za ublažavanje sankcija Rusiji. Sada je vrijeme za jačanje naše potpore i pojačavanje pritiska [na Rusiju]”, izjavio je Costa.

Trump je u nedjelju jednostrano proglasio „energetsko primirje” između Rusije i Ukrajine, optuživši pritom Zelenskog da napadima na ruske rafinerije uzrokuje rast globalnih cijena nafte.

Ukrajinski predsjednik ranije je izjavio da je Ukrajina, iako nevoljko, tri dana poštovala Trumpov zahtjev, dok je Rusija istovremeno nastavila s napadima na ukrajinska energetska postrojenja.

„Naravno, podržali smo energetsko primirje predsjednika Trumpa, no vidjeli smo da ga Rusija nije poštovala – niti jednu jedinu minutu”, rekla je Ursula von der Leyen.

Umjesto poštovanja primirja Rusija je intenzivirala napade, navela je, što je potaknulo EU da započne rad na 22. paketu kaznenih gospodarskih i financijskih mjera protiv Moskve.

Zelenski, koji boravi u Bruxellesu povodom sastanka na vrhu čelnika EU-a, izrazio je zahvalnost što može računati na europske čelnike koji stoje uz Ukrajinu od samog početka rata.

Prema navodima iz Kijeva, Sjedinjene Države također su smanjile opseg obavještajnih podataka koje dijele s Ukrajinom te ograničile pristup satelitskoj internetskoj usluzi Starlink.

Čelnici EU-a trebali bi započeti raspravu o dodatnoj potpori Ukrajini u nadolazećim godinama.

Prošle je godine EU za Kijev uspostavio zajam za potporu u vrijednosti od 90 milijardi eura za 2026. i 2027. godinu.

Iako je ukrajinski proračun za ovu godinu u potpunosti financiran, Kijev upozorava na znatne manjkove u financiranju za 2027. godinu.

Ukrajinski ministar financija Serhij Marčenko izjavio je prošlog mjeseca da zemlji nedostaje 32,6 milijardi dolara ekonomske potpore te 45 milijardi dolara potpore za obranu.

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u četvrtak, uoči razgovora s ostalim čelnicima EU-a, da će Europa morati povećati svoju financijsku potporu Ukrajini.