Učenici viših razreda osnovnih, te prvih, drugih i trećih razreda srednjih škola u pet županija od ponedjeljka će nastavu pratiti u C modelu, odnosno, od kuće. U školske klupe nakon proljetnih praznika vraćaju se učenici nižih razreda osnovnih škola, te maturanti, odlučilo je pet županija prema preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja i lokalnih stožera.

Radi se o Gradu Zagrebu, te Zagrebačkoj, Varaždinskoj, Istarskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Bjelovarko-bilogorskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a odluku je potaknula epidemiološka situacija koja bilježi sve veći broj zaraženih od korona virusa.

Kako su javili iz zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, u glazbenim školama, prema modelu A održavat će se samo individualna nastava instrumenta za učenike osnovnih škola, te maturante.

Županije sa strožim mjerama

Najstrože mjere, odnosno odluku da se zatvaraju škola za sve osnovce i srednjoškolce, uključujući maturante, donijele su Istarska i Primorsko-goranska županija.

Odluka o zatvaranju škola za učenike svih uzrasta bit će na snazi tjedan dana, nakon čega će se razmatrati mogućnost njezina ukidanja ili produljenja.

Škole u Zadarskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji nastavu uživo imat će za osnovce do četvrtog razreda, a viši uzrasti, uključujući maturante imat će online nastavu.

- Danas imamo 241 učenika koji su pozitivni, ali svejedno ćemo preći na C model. To je rezultat dogovora s lokalnim stožerima. Taj se pristup pokazao vrlo učinkovit jer se do sada na taj način uspjelo 78 posto ukupne nastave održati licem u lice - kazao je ministar Radovan Fuchs prije sjednice Vlade. Poručio je i kako ministarstvo želi da se procijepi što više odgajateljica, odgajatelja i prosvjetnih djelatnika, no da se to nikome ne može narediti.