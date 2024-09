Čabaj: DP više ne postoji u Osječko-baranjskoj, upitno je i hoće li ga biti u Gradu Osijeku

Saborski zastupnik i bivši čelnik osječko-baranjskog Domovinskog pokreta Krešimir Čabaj rekao je u utorak kako ta stranka, nakon odlaska svih županijskih vijećnika, od iduće sjednice neće postojati u Županijskoj skupštini, a upitno je hoće li imati klub vijećnika u osječkom Gradskom vijeću.

Na konferenciji za novinare, na kojoj su se okupili dosadašnji županijski i gradski vijećnici te predsjednici gradskih četvrti i mjesnih odbora, Čabaj je kazao kako se, nakon nedavnog izbornog sabora u DP-u nije dogodio raskol stranke, već egzodus članstva.

Tvrdi kako je u Osječko-baranjskoj županiji DP "de facto" već prestao postojati, što se tiče Županijske skupštine, a vrlo slična situacija će se dogoditi i na razini grada Osijeka jer je upitno hoće li imati svoj klub vijećnika, a u Županiji neće imati nikoga.

Ono što mogu najaviti je da su, onog trenutka kada se takva odluka donese, ovi ljudi u stanju za dva tjedna preorati čitav teren i one konjokradice pregaziti kao plitak potok. To Vam jamčim i to ćemo i napraviti, poručio je Čabaj.

Na upit novinara o kojem broju ljudi se može govoriti kad su u pitanju izlasci iz DP-a, Čabaj navodi kako je u Osijeku bilo preko tisuću članova te kako nema točan podatak o izlascima, ali da ispisnice koje šalju članovi, "govore da se ne radi o individualnim postupcima, već o egzodusu".

Na pitanje tko je ostao u osječkom stranačkom ogranku DP-a Čabaj tvrdi kako je, prema informacijama kojima raspolaže, ostala predsjednica ogranka Jesenka Ricl te neki zaposlenici stranke.

Upitan što je s novom strankom, čije je osnivanje najavio bivši zamjenik predsjednika DP-a Mario Radić, Čabaj ističe kako razmišljaju u tom pravcu, ali da još ne želi izlaziti s detaljima.

Vjerujem da će se to iskristalizirati do kraja idućeg tjedna, dodao je.

Vijećnik u Županijskoj skupštini Zlatko Ahić smatra kako "nakon ovih izrežiranih izbora od DP-a nije ostalo ništa", da je to postala stranka bez ljudi, članstva i simpatizera, odnosno postala je politički "zombi".

Ne da je došlo do raskola, već do epohalnog raspada DP-a, i pitanje je samo tko će od te ekipe ugasiti svijetlo na kraju dana, ocijenio je Ahić.