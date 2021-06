Suzdržanost zastupnice Reformista Natalije Martinčević na saborskom glasovanju o povjerenju ministru zdravstva Viliju Berošu nije utjecala na njegov opoziv, no bila je znak mogućih napetosti u koaliciji, a šef Reformista Radimir Čačić u razgovoru za N1 je rekao da su u drugom krugu pale maske i da je HDZ -probio granice između gradskih, županijskih i nacionalnih izbora, prozivajući njega za grijeh da surađujemo s njima na nacionalnoj razini.

Na pitanje je li razočaran, kaže da to nije razočaranje, već prljavština na koju su već odgovorili.

- Dopustite da vam kažem što imam za reći. Da budemo potpuno jasni, potpisali smo tijekom kampanje deklaraciju u kojoj piše da s ljudima s optuženičkih klupa i njihovim sljedbenicima i koalicijskim partnerima ni na koji način ne želimo surađivati. Pošto su ti ljudi predstavljeni u vijeću i skupštini svaka vrsta komunikacije s takvima eliminira suradnju i nacionalno. Danas smo dobili informaciju da HDZ s takvim ljudima neće surađivati, što nije bio slučaj u prošlom mandatu. Pošto je to prešlo granicu naše tolerancije, sad ćemo tijekom sljedećih tjedan dana razgovarati. Naše pretpostavke za nacionalnu suradnju su jasne. To su nacionalni projekti, primarno brza pruga. Ovo što se dogodilo, žao mi je što se to dogodilo. Premijer me obavijestio da on nije sudjelovao u tome - rekao je na pitanje znači li to raspad koalicije.

Čačić na pitanje je li ovo talasanje kaže da uvijek mogu talasati i da je sljedeći tjedan glasanje o rebalansu.

- Na rebalansu vladajuća većina mora imati većinu, a na rušenju opozicija mora imati većinu. Ovo je dio tog našeg razgovora. To je tako. Sad ćemo vidjeti do rebalansa. Tada, ako se nismo dogovorili što i kako radimo, tog trenutka će morati nastupiti stvarni HDZ-ovi žetončići, a mi to nikad nismo bili - rekao je.

Dodaje da dogovor mora biti jasan do rebalansa i da je ovaj prvi korak korektno odrađen.

Na pitanje što ako Plenković nađe tu jednu ruku, Čačić dodaje da ima ne jednu, nego pet koje on može nabrojati.

- To su ruke žetončića, to nisu ruke onih koji su dobili svoje mandate. A to pametan premijer ne želi u svojoj većini. Naravno, i to će upotrijebiti ako bude morao, ali to prlja političku poruku - rekao je, a na komentar da su otišli u koaliciju s HNS-om dodaje: "Ne samo s njima, s cijelim nizom žetončića. Premijer je htio poslati i poslao je poruku da želi imati jasnu, legitimnu većinu."

Pitala sam i IDS-ovce jesu li spremni u većinu. Kažu da su spremni na projektnu suradnju, upitala je novinarka.

- O tome govorim, već su to učinili- rekao je.