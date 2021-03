Austrijski kancelar Sebastijan Kurz otvorio je Pandorinu kutiju na konferenciji za novine prije par dana kada je pričao o različitoj distribuciji cjepiva unutar EU. Naime, ona se distribuiraju između 27 zemalja članica prema populacijskom ključu jednakosti i ne bi trebalo biti onih koji zaostaju.

Iako bi cijepljenje do kraja ljeta trebalo završiti za sve građane Europske unije, Kurz je upozorio da će Hrvatska, Bugarska i Latvija to moći napraviti tek na jesen i to zbog neravnomjerne distribucije.

Prema najnovijim statistikama, prvu dozu cjepiva na Malti je već primilo 17 posto stanovništva, u Mađarskoj 11 posto, a u Danskoj devet. Latvija i Bugarska su tek na četiri posto. Uz njih, među najgorima, je i Hrvatska sa 7 posto stanovništva koji su primili prvu dozu cjepiva.

Glasnogovornik Europske komisije potvrdio je da može postojati neravnomjerna raspodjela doza cjepiva zbog dogovorenog koncepta. Naime, doze koje nisu potrebne jednoj zemlji može kupiti druga. Odstupanje od ravnoteže može nastati i zato što zemlje preferiraju određene proizvođače zbog troškova ili skladištenja.

Komisija također tvrdi da se broj isporučenih doza može razlikovati zbog problema isporuke AstraZenece - mnoge istočnoeuropske zemlje naručivale su više doza jeftinijeg cjepiva, odnosno AstraZenece, a manje doza proizvođača Pfizera ili Moderne koji su skuplji.

Iz tog razloga Bugarska trenutno ima manje doza cjepiva nego što je prvotno planirano, dok s druge strane Malta, koja je uglavnom naručivala od Pfizera i Moderne, ima veći broj cijepljenih jer su isporuke stigle prema planu.

No čini se da su, suprotno od čelnika država i vlada u Upravnom odboru EU-a, zdravstveni službenici i farmaceutske tvrtke sklopili vlastite sporazume. Austrijski kancelar je ukazao i na taj problem te inzistirao da i ti ugovori postanu transparentni.

- Sada postoji hitna potreba za potpunom transparentnošću ovih sporazuma i mora se naći rješenje kako bi se stvorila pravedna raspodjela prema brojkama stanovništva - poručio je.

Predstavnici Narodne stranke (ÖVP) su pozvali ministra zdravlja Rudolfa Anschobera da odmah suspendira dvoje svojih najviših dužnosnika zbog navodno neravnomjerne raspodjele cjepiva u EU. Riječ je o Ines Stilling (SPÖ) i Clemensu Martinu Aueru (ÖVP) koji su specijalno angažirani za pregovore oko cjepiva pri EU.

- Treba nam transparentnost oko toga kako su druge zemlje mogle kupiti više cjepiva, iako su se šefovi država i vlada EU složili da će sve zemlje dobiti jednaku količinu cjepiva po stanovniku. Važno je razjasniti da li je Anschober znao za to i jesu li ga odgovorni službenici Ministarstva zdravlja prevarili – rekla je glasnogovornica ÖVP-a za zdravstvo Gabriela Schwarz.

Iz opozicije upozoravaju kako Kurz ne zna ni o čemu su pregovarali najviši dužnosnici.

- Ako je ono što je rekao kancelar Kurz doista istina, vladini dužnosnici trebali bi biti odmah suspendirani. No, skloni smo vjerovati da Kurz ponovno priča bajke kako bi skrenuo pozornost s raznih optužbi za korupciju - rekao je glasnogovornik SPÖ-a Philip Kucher.