Čak 4000 američkih mornara stiglo je u Split: 'Nosač aviona odabrala sam i zbog novca...'

Jako mi nedostaje obitelj, najmlađa sam od djece i jedina cura. Mama i tata ponajviše, nekako je najteže to što nisam s njima za rođendane, praznike, u sreći, zdravlju i bolesti, kaže nam Karla Carrasco (23), inženjerka na američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford.

POGLEDAJTE VIDEO:

Od listopada prošle godine s više od 4000 mornara dane provodi na palubi nosača aviona. Putovanje su počeli u sjevernoj Norveškoj, a prošli tjedan uplovili su u Sredozemlje. U Splitu bi trebali ostati nekoliko dana kako bi se članovi posade odmorili.

- Upisala sam fakultet, ali nisam se pronašla u tome. Željela sam nešto bolje, nešto avanturistički i tad sam se odlučila za mornaricu. Naravno, željela sam i zaraditi neki 'bolji' novac - kaže nam mlada Karla te dodaje kako se kao žena odlično snašla na brodu.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Vrlo sam ponosna na to što sam žena na brodu jer mnogo njih ovaj tempo teško da bi izdržalo. Svi nas jednako poštuju kao i muškarce, nema tu nikakve razlike ni seksizma. Bez obzira na to što sam na brodu, mislim da je moguće imati obitelj i djecu uz ovaj posao. Znam nekoliko žena ovdje koje sve to stižu - kaže nam mlada inženjerka, ali ipak dodaje kako bi o idućem ukrcaju na nosač aviona dva puta razmislila.

- Dolazak najnaprednijeg i najnovijeg američkog nosača zrakoplova na nuklearni pogon, broda USS Gerald R. Ford, u Split dokaz je američke predanosti miru i stabilnosti regije - rekao je kapetan Rick Burgess, zapovjednik USS Gerald R. Forda.

Foto: Zvonimir Barisin

- Čak 20 posto posade nosača aviona čine žene. Prije deset godina udjel je bio manji. Otprilike jedan od svakih pet marljivih mornara je žena - rekao je zapovjednik.

Imali su i mornari vrlo mnogo pitanja. Boravak u Splitu žele iskoristiti na najbolji mogući način.

- Možete li nam preporučiti neke restorane? Gdje je dobro jesti? Je li more ovdje dobro za kupanje? Koja je plaža najbliža centru - samo su neka od pitanja mornara.

Većina njih prvi su put u Splitu i kažu da jedva čekaju iskusiti hrvatsku kulturu, probati hranu te kako je Split drukčiji grad od onih koje viđaju na svojim misijama.

Ovo je treći američki brod koji je u posljednjih 18 mjeseci uplovio u Splitska vrata. U veljači je nosač aviona USS Harry S. Truman bio u Splitu, a tad su mladi mornari uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi grada, a neki od njih tražili su ljubav na Tinderu, društvenoj mreži za upoznavanje.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Tražim mladu i zgodnu Hrvaticu da mi pokaže grad i da se malo bolje upoznamo. Nemam smještaj, ali stvarno bih htio upoznati mladu i zgodnu Hrvaticu. Ovdje sam kratko - bili su samo neki od opisa profila na Tinderu.

332,84 metra dug je američki nosač aviona. Maksimalna mu je brzina 56 km/h

13 milijardi dolara cijena je ove grdosije, ima čak 25 paluba

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

75 aviona trenutačno se nalazi na njemu, a može primiti i do 90 zrakoplova

4600 ljudi čini posadu ovog broda: mornari, časnici, piloti, liječnici....