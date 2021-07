Predviđanja epidemiologa kažu da će na jesen prevladavati delta soj korona virusa, koji se širi mnogo brže od dosadašnjih, i dok god procijepljenost ne bude minimalno 70 posto, nećemo još dugo biti zaštićeni od Covid-19 i novih mutacija.

POGLEDAJTE VIDEO I Beroš cijepio građane

Prema podacima Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC), samo su rijetke europske države dosad procijepile starije stanovništvo, a velika većina je podbacila u cijepljenju radno aktivnoga “korpusa”, koji se najviše i kreće. U Hrvatskoj je barem jednom dozom cijepljeno tek 30 posto ljudi u dobi od 25 do 49 godina, a mladih od 18 do 24 godine samo 17 posto.

Nedovoljno su nam zaštićeni i oni najstariji jer je barem jednu dozu primila tek polovica starijih od 80, još je i 30 posto necijepljenih u dobnoj skupini od 70 do 79, jednako tako oko 40 posto onih iznad 60, do 69 godina. Cijepljena nam je i samo polovica ljudi od 50 do 59.

Zanimljivo je da radno najaktivnije stanovništvo nije dovoljno cijepljeno ni u državama kod kojih je barem jednu dozu primilo mnogo više staraca. U Danskoj su, primjerice, cijepljeni svi stariji od 70, čak i 95 posto građana u dobnoj skupini od 60 do 70, ali samo oko 40 posto onih od 25 do 49 godina. Tamo je, štoviše, cijepljeno više mladih, skoro 60 posto.

Vrlo dobru procijepljenost ima Island, na kojem su cijepljeni svi stariji od 60, kao i više od 80 posto mladih, a i Talijani su cijepili gotovo sve svoje najstarije, kao i više od 70 posto starijih od 50 godina. Mladih im je cijepljeno jednom dozom oko 40 posto.

Puno mladih cijepljeno je i na Malti, Portugal je cijepio sve starije od 60, Španjolska sve iznad 70, ali zato mladih tek oko osam posto, manje nego Hrvatska.