'Čak je i sam Plenković iskočio iz tračnica onog uobičajenog'

U ponedjeljak navečer u HRT-ovoj emisiji Otvoreno raspravljalo se na temu "U kojem smjeru će se razvijati HDZ?", naročito u kontekstu nadolazećih unutarstranačkih izbora koji će se održati 15. ožujka.

U emisiji su gostovali bivši ministar vanjskih poslova i kandidat za potpredsjednika HDZ-a Davor Ivo Stier, šef kluba zastupnika HDZ-a i kandidat za potpredsjednika HDZ-a Branko Bačić, gradonačelnik Vukovara i kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a Ivan Penava te ministar obrane Tomo Medved, također kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a.

- Andrej Plenković vrlo uspješno vodi HDZ - započeo je Bačić.

- Mislim da je premijer opravdao očekivanja, jer je Hrvatska danas puno bolja i uređenija država. Nas četvorica imamo mogućnost se predstaviti kao predstavnici uspješne stranke koja je Hrvatsku učinila boljom državu, jer svi makroekonomski pokazatelji pokazuju da je Vlada uspješna. I kad je u pitanju rast plaća, BDP-a, mirovina, rast zaposlenosti, kada je u pitanju međunarodni položaj države, kada je u pitanju smanjivanje javnoga duga, domovinska sigurnost, briga za branitelje. Dakle, sve ono što dato u programu kojega je Vlada predstavila Saboru, koje je Plenković predstavio članovima kada je biran. I mi možemo biti zadovoljni s njim i kao predsjednikom stranke i predsjednikom Vlade - rekao je na početku emisije Bačić, a piše HRT.

Rasprava se već na početku brzo zahuktala te su sugovornici jedni drugima povremeno upadali u riječ, ali su se svi ubrzo složili da bi članovi stranke trebali prema van prikazati visoki nivo ponašanja.

- Ovo što smo jutros čuli meni se osobno ne sviđa. Bilo je i uvijenih prijetnji, a čak je i sam predsjednik stranke iskočio iz tračnica onoga uobičajenog - rekao je Ivan Penava.

- Svi smo mi stranački kolege i s obzirom na porast napetosti i temperature, to je sve za poslušati, otrpjeti i prijeći preko toga, ali ipak nije dobro. Nije dobro jer političkim suparnicima dajemo prigodu da se naslađuju i to na stvarima koje, uličnim žargonom rečeno - predstavljaju iznošenje prljavog rublja. To je nešto što se ne radi, to ne bi smjeli raditi najodgovorniji ljudi u stranci. Ako te stvari treba reći onda je to daleko od očiju javnosti, a ovdje sučeliti svoje vizije razvoja stranke, rekao je Penava.



- Mislim da je to započelo sa sinoćnjim intervjuom gospodina Brkića kada se govori o velikom vođi pa onda faraonom pa i Josipom Brozom. Onda se govorilo kako se Plenković okružio ljudima koji nemaju stranački legitimitet. Mislim da je to bilo posve neprimjereno. Onda je uslijedio odgovor na takve objede. Ovo nije dobro, moramo držati visoku razinu stranačkog prijateljstva, nije dobro da svi mislimo jednako jer onda nitko ne misli. Međusobne razlike trebamo ostaviti izvan javnog prostora, naveo je Bačić.