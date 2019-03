Čak tri milijuna Britanaca traži od vlade odustajanje od Brexita

Broj potpisnika peticije kojom se poziva britansku vladu da povuče Članak 50 o izlasku Velike Britanije iz Europske unije narastao je u petak poslije podne na tri milijuna.

Službena internetska stranica srušila se u četvrtak pošto je rekordni broj ljudi u istom trenutku pokušavao potpisati se

Brojne slavne osobe i parlamentarci pozvali su na potpisivanje peticije. Škotska premijerka Nicola Sturgeon napisala je: "Velika i važna pitanja poput Brexita ne bi se trebala svoditi na peticije, međutim, ako ste frustrirani jer PM (premijerka Theresa May) jednostavno ne sluša, potpišite peticiju".

Downing Street naznačio je da će premijerka May, po svoj prilici, zanemariti peticiju uz objavu da "ona neće pristati na povlačenje Članka 50".

Andrea Leadsom, koja je predsjednica donjeg doma u parlamentu, rekla je zastupnicima u četvrtak: "Ako peticija prikupi više od 17,4 milijuna potpisa, to će biti jasan pokazatelj za akciju".

Leadsom je time podsjetila na 17,4 milijuna glasova, ili 52 posto koliko se birača izjasnilo za Brexit na referendumu 2016.

Colin Talbot, profesor na Sveučilištu Manchester, ocijenio je rast potpisa "doista izvanrednim".

Taj rast "jasno pokazuje rastući utjecaj društvenih medija... i naravno bit će to velik moralni poticaj" za ostanak, napisao je Talbot.

Weber ne želi da Britanci glasaju na europskim izborima

Europljani ne žele da Britanci glasaju na europskim izborima, rekao je u petak glavni kandidat europskih pučana, djelomično zbog toga što bi Nigel Farage i ostali britanski euroskeptici unijeli nered u Uniju.

Govoreći nakon što su se europski čelnici dogovorili s premijerkom Theresom May da će Britanija izabrati svoje predstavnike u Europskom parlamentu (EP) ako ne izađe iz Unije prije izbora od 23. do 26. svibnja, Manfred Weber iz Europske pučke stranke (EPP) rekao je da je summit pružio izvjesnost za Brexit.

No Weber, koji bi trebao naslijediti Jeana-Claudea Junckera na čelu Europske komisije, rekao je da ga brine to što bi, prihvati li Britanija ponudu europskih čelnika i još jednom razmotri svoj plan za Brexit, ostala u EU-u do iduće godine i poslala svoje zastupnike u EP.

"Moguće sudjelovanje Velike Britanije na izborima za EP moglo bi rezultirati velikim uspjehom antisistemskih stranaka u Britaniji. To me brine", rekao je Weber. "Ako se Nigel Farage s puno zastupnika vrati u EP, to će svima nama donijeti puno problema", istaknuo je.

Kao čelnik britanske euroskeptične stranke UKIP, Farage je u kampanji 2016. bio najžešći zagovornik izlaska Britanije iz Unije. U okolnostima još uvijek neizvjesnog Brexita, najavio je da će biti na čelu nove stranke koja će ustrajati na razlazu s Unijom i ponovno se kandidirati za EP ako Britanci budu sudjelovali na izborima.

Ankete pokazuju da će, čak i ako Britanija ne bude glasala, euroskeptici osvojiti 14 posto umjesto sadašnjih 10 posto mandata u EP-u, pa će moći snažnije omesti napore većih stranačkih klubova da promoviraju politiku jače integracije Europe.

Čelnici 27 zemalja članica Europske unije pristali su u četvrtak navečer jednoglasno na odgodu izlaska Velike Britanije iz Unije do 22. svibnja ako sporazum o razdruživanju sljedeći tjedan bude potvrđen u britanskom parlamentu, a ako ne bude potvrđen onda bi se London do 12. travnja trebao izjasniti želi li održati izbore za Europski parlament ili izići bez sporazuma.