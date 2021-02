Na Covid odjelima mogli i bismo dobiti novi zadatak. Radi se o analnim testovima na Covid-19 koji se ovdje još nisu koristili, ali svi u bolnici spominju da bi se uskoro mogli primjenjivati u specifičnim situacijama. Liječnici spominju da bi se to radilo kod pacijenata koji su negativni na koronu na klasičnom testu, ali njihova klinička slika pokazuje da su zaraženi. Recimo slika upale pluća kod Covid pacijenata uvelike se razlikuje od 'normalne' upale pluća, a ako u takvim slučajevima test na koronu bude negativan, primjenjivao bi se analni test da bi bili sigurni što je uzrok bolesti. No to još nismo dobili službeno, ali se o tome naveliko priča, otkriva nam jedna naša medicinska sestra s Covid odjela intenzivne gdje su pacijenti na respiratoru.

Capak: Ma vi se šalite?!

Kineski liječnici otkrili su da se koronavirus duže preživljava u izlučevinama i anusu nego u grlu.

Kod mnogih asimptomatskih slučajeva primijetili su da u roku od nekoliko dana virusa više nema u grlu no otkrili su da ga se može i dalje pronaći u probavnom traktu i izlučevinama. Zbog toga su se i krenuli raditi analni testovi. Jesu li analni testovi na koronu stigli u Hrvatsku i ako nisu, jesu li uopće u planu, pitali smo šefa HZJZ Krunoslava Capaka.

- Vi mora da se šalite! - odgovara na epidemiolog Capak.

Pojasnili smo zašto pitamo i koje je objašnjenje djela struke kada bi se takvi testovi radili pa gospodin Capak ironično odgovara:

"Ok, ako je tako onda pod hitno treba organizirati drive in."

Brojke novozaraženih u Hrvatskoj padaju no ljudi nam i dalje umiru, a što je još više zabrinjavajuće sve mlađi pacijenti završavaju na respiratoru.

- Kod nas su na respiratoru pacijenti između 50 i 60 godina. Sve mlađi završavaju na ovom odjelu, a da pri tome prije nisu imali nikakvih kroničnih bolesti niti problema s prekomjernom kilažom. To pomalo plaši jer su prije zaista na respiratoru završili samo stariji ljudi. Liječnici se zaista krvnički bore za svaki život. Držimo pacijente i po mjesec dana na respiratoru kada vidimo da bi ih buđenje u nekom roku od osam dana, kada se to radi, stajalo života. Mnogima tako spasimo život - govori nam ova medicinska sestra koja je tjednima sa najtežim slučajevima. Opisala nam je i što je najteže pacijentima pri liječenju od korone.

- Pluća se puno brže i bolje oporavljaju kada ih stavimo na kisik pod pritiskom. Na glavu im ide maska kao za ronjenje koja prekriva cijelo lice i to je zapravo najneugodniji dio liječenja. S tom maskom su pri svijesti i mogu komunicirati, ali im je jako teško jer se znaju stvarati rane zbog toga što se ona ne smije skidati. Hrane se tada na sondu i zaista im je teško. Ako s time izdrže nekoliko dana, onda se brzo i oporave pojasnila je sestra koja u našim bolnicama radi gotovo tri desetljeća.