Capak napao Ostojića: Neka se ne petlja u posao epidemiologa

<p>Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak još je uvijek u samoizolaciji. Za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a521506/Capak-napao-Rajka-Ostojica.html" target="_blank">N1 </a>komentirao je povratak virusa u populaciju.</p><p>"Ja nemam te informacije, znanstveno je dokazano da je virus imao sitne mutacije u svojem genomu. Opažajno se vidi da imamo blaže kliničke slike. Konzultirali smo kolega Kaić i ja kolege iz okruženja i dobili smo istu informaciju, no to nije znanstveni dokaz da je virus oslabio", kazao je<strong> Krunoslav Capak. </strong></p><p>"Imamo broj zaraženih koji imaju 20 godina manje nego što je bilo prije, a imamo dosta prijenosa slučajeva gdje borave mladi, posebno u noćnim klubovima", rekao je. Ako se nastavi ova situacija sa zaraženima u noćnim klubovima moguće je i zatvaranje, dodao je. "Ja ću si sada dozvoliti da kao epidemiolog kažem da profesor Ostojić sa svojim postupcima i onime što je rekao u medijima nipodaštava epidemiološku struku. On je gastroenterolog, mi se njemu ne petljamo u dijagnostiku i liječenje. Profesor Rajko Ostojić neka se ne petlja u našu struku. Mi smo na temelju struke ocijenili da premijer Plenković ne mora u izolaciju, isto smo procijenili da Rajko Ostojić ne mora u samoizolaciju, ali je on sam sebe stavio i to je nedopustivo", kazao je Capak na pitanje o komentaru Ostojića na rad epidemiologa.</p><p>"Jedno je odgovorno ponašanje, a drugo slušanje struke. Uporno se ljudi odlučuju da sami određuju treba li netko ili ne treba u samoizolaciju, a to je naš posao", rekao je Capak.</p><p>"Inkubacija je inače14 dana. Zadnji dan kada može osoba oboljeti je 14. dan. Međutim kada čovjek postane pozitivan i dobije simptome, zarazan je u zadnjih 48 sati. Računa se da prije tih 48 sati nije bio zaražen. Zato se i uzimaju ti kontakti, a oni koji su prije toga bili u kontaktu ne uzimaju se", kazao je.</p><p>"Za Plenkovića nismo utvrdili da je bio u bliskom kontaktu, ali on se ipak testirao i prema epidemiolozima on ne treba ići u samoizolaciju i ne treba se testirati", kazao je Capak. Virus nas je malo iznenadio u širenju u ovim mjesecima kazao je Capak. <br/> <br/> </p>