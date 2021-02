U ponedjeljak se otvaraju dvorane. Ali zabranjeno je igranje nogometa na način da dođe do kontakta. Trenirati se može. To je velika razlika. Vještine, kondicija se mogu steći i bez da dođe do kontakta. Sve je moguće osim da dođe do kontakta, rekao je Krunoslav Capak na presici Stožera.

- Moguće je igrati tenis, stolni tenis. Ali kontaktni sportovi se ne mogu igrati, mogu se trenirati - dodaje Capak.

Podsjetimo, u posljednja 24 sata zabilježeno je 505 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 14 osoba, najmlađoj je bilo 57 godina. Ministar Davor Božinović objasnio je detalje mjera za ugostitelje i treninge na zatvorenom. Više o tome pročitajte OVDJE.

- Omogućava se treniranje u zatvorenim objektima, ali uz pridržavanje mjera. Dvorane moraju biti redovito provjetravane, broj ljudi je ograničen, jedna osoba na 20 kvadrata minimalno. Ta obavijest mora biti jasno vidljiva. Dopušteni su treninzi, bez kontakta među sporatšina. Treninzi nogometa i slično mogu se održavati, ali na način da se radi na kondiciji, bez kontakta. Nakon svakog treninga dvorana se temeljito čisti i prozračuje. Preporuka je da se svlačionice i tuševi ne koriste. A ako je to nužno, treba organizirati da u svlačionicu ne ulaze više od dvije osobe odjednom. Prilikom dolaska i odlaska treba imati masku - objasnio je.