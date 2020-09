Capak: 'U slučaju da su Janša ili Plenković pozitivni, ovaj drugi bi trebao ići u samoizolaciju'

Premijer Andrej Plenković neki dan je bio u Sloveniji gdje je s premijerom Janezom Janšom razgovarao o epidemiološkoj situaciji. Na kraju su se rukovali. Ravnatelj HZJZ-a, Capak, ističe kako je to bliski kontakt

<p>Splitski epidemiolog Ivo Ivić zaziva na kažnjavanje onih koji se ne pridržavaju mjera. Upravo smo neki dan imali i premijera Andreja Plenkovića, koji se u Sloveniji, nakon razgovora o epidemiološkoj situaciji, rukovao sa tamošnjim premijerom Janezom Janšom. Ministri izjave daju bez maski, ne održavaju distancu... Novinari su upitali na konferenciji prvog epidemiologa države, <strong>Krunoslava Capaka, koju bi preporuku dao i premijeru i ostalima vezano za njihovo ponašanje u vrijeme epidemije, koja kod nas traje već pola godine.</strong></p><p>- Naša preporuka epidemiološke struke i HZJZ-a je da se <strong>u svim situacijama gdje se ne može izbjeći bliski kontakt, a to je više od 15 minuta face to face na manje od jedan metar na otvorenom i dva metra u zatvorenom prostoru, treba nositi maske.</strong> To je preporuka svima, ne samo ministrima. Rukovanje se smatra bliskim kontaktom, također, i u slučaju da je premijer Janša pozitivan ili da je Plenković pozitivan, ovaj drugi bi bio u bliskom kontaktu i trebao bi ići u samoizolaciju - izjavio je Capak. </p><p>U svakom slučaju treba izbjegavati rukovanje, dodao je novinar, na što je Capak poručio <strong>kako se slaže. </strong></p>