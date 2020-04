Cappelli: Zaboravimo sve što je bilo, dolazi drugačiji turizam

Ministar turizma Gari Cappelli predsjedao je videokonferencijom ministara turizma država članica Europske unije o posljedicama korona virusa na sektor turizma. Čelnici turističkih resora razgovarali su o mjerama koje se mogu i koje je potrebno poduzeti da se taj sektor što brže oporavi nakon popuštanja restriktivnih mjera ograničavanja putovanja i poslovanja turističkih objekata.

- Treba postojati zajednički plan izlaska iz krize na razini Europe, i kroz protokole putovanja, dakle kroz zdravstveni dio, da se napravi zajednički dokument. On bi vrijedio za prolaz kroz kvalitetan protokol i da on vrijedi za sve zemlje Europske unije - poručio je Gari Capelli nakon sastanka.

- Turizam će morati imati velik iskorak u proračunu od onoga što se planiralo. On je ključan za spašavanje nacionalnih ekonomija, 12 posto BDP-a utječe na ekonomiju, primjerice, Italije. Njemačka je pohvalila predsjedanje Hrvatske u kriznoj situaciji, i to ne samo u sektoru turizma - rekao je Cappelli na kraju izlaganja.

Između ostalog je istaknuo:

- Mi smo 2018. u Sofiji na ministarskom sastanku bili dali prijedlog da se formira poseban fond za turizam zbog eventualnih problema nekih država kao što su izbjegličke krize ili poplave. Nama se nešto drastično dogodilo. Dobili smo potporu i svi smo zajedno u tome i idemo maksimalno prema turizmu koji će zauzeti drugačiju poziciju nego što je to dosad imao.

Dotaknuo se i pojedinosti:

- Koridor cestom, željeznicom, plovnim putem i aviopromet smo pokrenuli i nadam se da ćemo sve dogovoriti. Tamo gdje neće to ići, ići će bilateralno sa zemljama koje su zainteresirane. Već sad postoji dio zemalja koje su zainteresirane - poručio je.

Što se tiče vaučera, Cappelli je rekao da je projekt “Tjedan odmora vrijedan” planiran prije osam mjeseci, i to za Uskrs. To je bilo prije pojave korona virusa.

- Javilo se mnogo tvrtki koje su htjele dati popuste. Cro kartica ostaje i dalje i u pripremi je, može krenuti u primjenu krajem lipnja ili srpnja. Što se tiče strategije turizma, Capelli kaže da je korona poništila sve strategije svih zemalja.

- Svi su u projektu zadržavanja turista. Vidjet ćemo što još možemo napraviti s Cro karticama. Kad se otvore svi smještajni kapaciteti, želimo biti spremni za strane, ali i za domaće turiste. Svaki je gost sad vrijedan - rekao je Cappelli pa pojasnio:

- Tržište će svoje odraditi i jedan dio smještajnih kapaciteta će reagirati i dati određene popuste. Pokušat ćemo kroz Cro karticu nabaviti još popusta.

Inače, Cappelli je u ponedjeljak uvečer gostovao i u dnevniku RTL Direkt gdje je rekao da ćemo morati raditi na drukčijoj strategiji turizma.

- Sve će biti malo drugačije nego što smo htjeli i planirali. Mi zasad radimo plan da ćemo imati prihoda između 25 i 30 posto, ali u špici. Turizam će biti drugačiji. Izniknut će i nešto dobro iz svega ovoga - kazao je Capelli i dodao kako i Nijemci shvaćaju da ne mogu spriječiti ljude da putuju te da turizam snažno utječe na ekonomiju.

Na pitanje, kada će Hrvati moći van Hrvatske, ministar je rekao kako procjenjuje da bi to mogli kroz mjesec dana.

- Ja sam siguran negdje, nadam se da neće doći do eksplozije zaraženih, da ćemo do kraja petog mjeseca moći otići van i da ćemo imati priliku ugostiti ljude. Ali, zaboravimo sve što je do sada bilo, dolazi jedan drugačiji i kontrolirani turizam - rekao je Cappelli.

