Carina prodaje 428 litara rakije za 428 eura, objavili i kad se može razgledati roba u Zagrebu

Zagrebački područni carinski ured objavio je kako prodaju 427,80 litara rakije, a procijenili su kako je vrijednost rakije 427,80 eura.

Navode samo kako se radi o rakiji razne vrste.

- Prikupljanje pisanih ponuda, provoditi će se od 12. do 19. listopada 2023. godine do 930 sati. Čitanje pristiglih ponuda za prodaju izvršiti će se u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, 19. listopada 2023. godine u 0935 sati, soba 211. drugi kat, Avenija Dubrovnik 11, 10000 Zagreb. Objava rezultata prikupljanja pisanih ponuda biti će 19. listopada 2023. godine na oglasnoj ploči PCU Zagreb u 11 sati - navode.

Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu ,viđeno kupljeno, bez garancije, uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave.

Uz to, dodaju i da je razgledavanje robe moguće 18. listopada od 12 do 12.30 sati, uz prethodnu najavu, no ništa ne piše o deugstaciji rakije.

Carina navodi i da se kupac rakije obvezuje redestilirati kupljena alkoholna pića. Redestilacija kupljenih alkoholnih pića kontrolirat će se putem mjesečnih izvješća koje je kupac dužan dostaviti nadležnom trošarinskom uredu.