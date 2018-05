Časne im godinama palile ruke i gurale im glavu u WC školjku

Časne sestre su uhićene zbog sadističkog maltretiranja 65-ero djece koje su im povjerene na brigu. Časne su djeci navodno palile ruke i gurale im glavu u zahodsku školjku.

Užasni slučaj masovnog zlostavljanja dogodio se kolumbijskom gradu Popayanu. Nakon završene policijske istrage, uhićene su upraviteljica dječjeg doma Santa Clara Ines Perez i njezina kolegica Rosa Elvira Trochez Joaqui. Policiju su o mučenjima obavijestili susjedi koji su čuli vriskove i plač djece, prenosi New York Post.

Istražitelji su otkrili da su djeca podvrgnuta fizičkom i psihičkom maltretiranju, a susjedi dječjeg doma su instituciju koja je trebala skrbiti i voditi računa o dobrobiti djece opisivali kao 'dječji pakao'.

Djeca su imala opekline na rukama, glave su im gurali u wc školjke a za kaznu su im šišali kosu.

Obje časne sestre optužene su za teško mučenje djece povjerene im na skrb u razdoblju od 2014. do 2017. godine i obje niječu optužbe.

