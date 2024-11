Časne sestre blizanke stigle u Škabrnju: 'Došle smo se moliti da više ne bude ratova...'

Majka i ja smo bile u Škabrnji kad je pala. Vojska nas je našla u podrumu gdje smo se skrivale skupa s drugim ljudima. Muški iz naše obitelji su bili na ratištu, a da smo žive saznali su kad smo nakon 48 sati zatočeništva, razmijenjene u Ceranjama. Iz moje obitelji ubijeni su djed i stric. Ne ponovilo se. Zato sam skupa s majkom i ostalim ukućanima svake godine ispred svoje kuće kome treba okrjepa zna da može računati na nas i da su svi dobrodošli kako bi se sjetili stradalih te im odali počast kakvu zaslužuju, kazala je Anamarija Ražov (51) koja je kao tinejdžerica našla u vihoru rata.

Foto: Petra Mustać/24sata

Na dan sjećanja u Škabrnji ispred svoje kuće je dijelila vodu, domaću rakiju i kekse.

Tisuće ljudi došle su u Škabrnju kako bi obilježili 33. obljetnicu ratnih stradavanja. Zastave povijesnih i ratnih postrojbi, navijači Tornada i Torcide, sudionici Domovinskog rata s drugih bojišta, civili i rodbina stradalih, ukupno oko 20.000 ljudi obilježio je dan kad je ubijeno i masakrirano 43 civila i 15 branitelja.

Djece i mladih kao žrtava rata sjetili su se učenici Škabrnje koja su napisala pisma svojim vršnjacima u Ukrajini, a koja su pročitana s pozornice. Glavna misao je kako djeca ne zaslužuju bombe umjesto radosti i veselja, i da je patnja svih civila jednostavno prevelika.

Škabrnja: Kolona sjećanja – Hodnja do Spomen obilježja masovne grobnice | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ljudi iz Gospića, Senja, Vodica, Križevaca, svi su krenuli ranim jutrom na put kako bi došli do mjesta na kojem se pokolj dogodio. Među njima je i redovnica Dominika koja je došla ranim jutrom u Škabrnju po prvi put. Njena sestra blizanka Robertina na službi je u Zadru, pa je u Škabrnji na komemoraciji ipak bila više puta.

Svatko bi trebao doći barem jednom u životu

- Mi smo orguljašice obje, ali ne sudjelujemo u liturgiji. Došle smo skupa kako bi dale svoje doprinos i da molimo kako ratova ne bi bilo više. Mir je imperativ, a stradanja civila su uvijek i svugdje suvišna. Iskreno mislim da bi svi trebali doći barem jednom u životu u Vukovar i Škabrnju, kazala je časna sestra Dominika koja je skupa s rijekom ljudi, sudjelovala u mimohodu nazvan "Korak po korak", od mjesta Ambar do masovne grobnice koja je otkrivena naknadno i to u samom školskom dvorištu.

Foto: 24sata

Na komemoraciji je bilo i mnogo branitelja koji svake godine dolaze na ovom mjesto.

- Došao sam iz Čiste Velike, a s kolegama nosim zastavu na kojoj su simboli ratnika koji su dali život za ovu zemlju. To su Blago Zadro i Francuz Jean-Michelle Nicolier, jednostavno mi je to palo kao ideja na pamet. A kako mi je kumče Mario Vučak Raketa, koji inače crta za Torcidu njihove zastave, jednostavno sam ga zamolio i on je napravio po mojoj želji - kazao je Martin Čelan te dodao ponosno kako je dobrovoljac Domovinskog rata, a dobio je i dvije pohvalnice za sudjelovanje u borbama na južnom bojištu.

Škabrnja: Kolona sjećanja – Hodnja do Spomen obilježja masovne grobnice | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Mirno i dostojanstveno, kolona u kojoj su bili i predsjednik Zoran Milanović te ministri Davor Butković i Šime Erlić, na kraju se uputila na groblje sv. Luke na kojem su pročitana imena stradalih, a političari su položili vijence i bez riječi se razišli u miru i tišini baš kako i dolikuje obilježavanju ratnog zločina.

Škabrnja: Polaganje vijenca na Spomen obilježju masovne grobnice | Foto: Sime Zelic/PIXSELL