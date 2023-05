Čavajda kroz suze: 'Nagradu posvećujem svom sinu Grgi, koji će vječno živjeti u mom srcu'

Hvala Gradu Zagrebu na ovom divnom priznanju, kao i svim udrugama i organizacijama koje su bile uz mene, ali i svim građanima koji su me podržali. Hvala mojoj familiji i prijateljima jer su oni bili moja najveća podrška. Ovu bih nagradu posvetila svome sinu Grgi, koji će u mome srcu živjeti vječno i svim majkama i obiteljima, koji su pognute glave i šutke prošli kroz najteže trenutke u svojim životima. Neka od sada bude lakše svima, poručila je kroz suze Mirela Čavajda kad je povodom Dana Grada Zagreba u Skupštini primila nagradu za Zagrepčanku godine.

Pljesak, nažalost, za dobiveno priznanje nije dobila od čelnika vjerskih zajednica, ali niti, primijetio je predsjednik Zoran Milanović, nekih zastupnika. A Čavajda je, podsjetimo, prošla mučnu borbu za ostvarivanje prava na prekid trudnoće nakon otkrića zloćudnog tumora bebe. Nitko u Hrvatskoj joj nije htio obaviti pobačaj, na kraju je prekid trudnoće ostvarila u Sloveniji, a svojim javnim istupom pokrenula je, koliko toliko, rješavanje pitanje priziva savjesti ginekologa u zdravstvenim ustanovama i kršenja Zakona i ustavnog prava. Zagreb ju je zbog borbe za sve diskriminirane žene odlučio nagraditi, što desna struja u Skupštini nije podržala.

- Ponosna sam što je Grad ovu temu prepoznao kao bitnu - istaknula je Čavajda još puna emocija u kratkom razgovoru s novinarima nakon svečane sjednice.

Otkrila je kako joj se i dan danas puno žena javlja.

- Još uvijek se kod nas ne može obaviti prekid trudnoće nakon 22. tjedna, ali se može do 12., to je plus, to se promijenilo i može se tražiti povrat troškova liječenja. Ja sam konkretno bila u Sloveniji i onda je naš hrvatski zdravstveni sustav dužan vratiti sredstva - navela je Čavajda upitana je li se išta u Hrvatskoj promijenilo.

Ova tema joj je, kaže, i dan danas iznimno bolna, ali je, dodaje, morala o njoj progovoriti javno.

- U tom trenutku nije uopće bila upitna hrabrost nego osjećaj ljudskosti, neki unutarnji glas da se to mora reći javno, nekakav ženski instinkt - kazala je.

Milanović je kritizirao one zastupnike koji joj nisu zapljeskali u trenutku primanja nagrade, kao svim ostalima.

- Vidio sam ljude koji joj demonstrativno nisu aplaudirali. Valjda da ih ne bi netko snimio pa da ne bi šef vidio. To je frontalna ideološka borba, a ne bi trebalo biti tako. Kurtoazno je da zaplješćeš, kao ja Plenkoviću na otvaranju Pelješkog mosta. Ta žena je bila u groznoj situaciji i trebala joj je pomoć. Pitanje pobačaja je riješeno u Jugoslaviji i funkcioniralo je. Ima ljudi koji to ne mogu podnijeti. Nitko normalan nije pobornik pobačaja, ali postoje situacije, postoji ljudska volja… To je ipak na kraju krajeva žensko tijelo. Loše je biti isključiv u tim stvarima, nekad treba shvatiti da postoje granice ljudske nemoći i da je potrebno pomoći. Ne mislim da je priziv savjesti ultimativna nepravda, tu država mora reagirati, vlasnik i osnivač - poručio je.

Bolnica Sv. Duh, naglasio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, bila je jedina bolnica u Gradu koja ima ginekologiju, a u kojoj žene nisu mogle ostvariti svoje ustavno i zakonsko pravo.

- Jer su baš svi liječnici i medicinske sestre imali priziv savjesti. I to se sad promijenilo - kazao je.