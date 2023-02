Čedo Prodanović: Ovo je možda i pokušaj ubojstva! I slijepac to vidi. Ti što rade nemaju pojma

Novu snimku s Platka, na kojoj se vidi kako je pripadnik HGSS-a dobio nogom u glavu, s leđa i to dok je sjedio, za RTL komentirao je odvjetnik Čedo Prodanović.

Rekao je kako je to eklatantan pokušaj teške tjelesne ozlijede ako ne i ubojstva i nasilničkog ponašanja.

- To i slijepac vidi osim onih tamo u Tužilaštvu. To su notorne stvari, o tome se nema što diskutirati. To je sto puta suđeno. Udarac nogom u glavu je pokušaj teške tjelesne sto godina unazad. Ovo je očito raspad sustava, očito rade ljudi koji nemaju pojma. Jasno je da su tri čovjeka bili nasilnici koji su se tamo iživljavali s autom. Sada, tko je kako reagirao, zašto je reagirao, to ne znam. Ovaj dio koji se vidio na televiziji je pokušaj teške tjelesne ozlijede u najmanju ruku. Nije bitno je li povreda nastala, bitno je što su radili - zaključio je Prodanović.

RTL je objavio snimku koja pokazuje kako je sukob na Platku započeo muškarac u bijeloj jakni za kojeg se vjeruje da je jedan od MMA nasilnika koji su došli driftati BMW-om na skijalište pa su napali HGSS-ovca koji im je odbio izvući auto iz snijega. Na snimci se vidi i strašan udarac nogom u potiljak čovjeka u crvenoj jakni koji sjedi na snijegu i koji je mogao biti fatalan. Udarac je HGSS-ovcu uputio, vjeruje se, jedan od MMA nasilnika. Policija je sve prekršajno prijavila, ali DORH je naredio nove izvide.

