Čehok o cijeni zbrinjavanja varaždinskih bala: To neće otplatiti ni naši unuci

Bivši gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok, nezadovoljan jedinom pristiglom ponudom za zbrinjavanje varaždinskih bala od 216,7 milijuna kuna, izjavio je u petak da to znači "bankrot Grada Varaždina" te kako vjeruje da HDZ na sjednici Gradskog vijeća tu odluku neće poduprijeti.

Pred gradskim će se vijećnicima na idućoj sjednici naći i prijedlog o kreditnom zaduženju Grada Varaždina za financiranje projekta sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada u Gospodarskoj zoni Brezju, a jedinu je ponudu za zbrinjavanje otpada dala Zajednica ponuditelja CE-ZA-R d.o.o. i HIS d.o.o. s iznosom od 216,7 milijuna kuna s PDV-om.

Čehok je istaknuo da je aktualni gradonačelnik Neven Bosilj na izborima pobijedio jer je obećao da će smanjiti cijene odvoza svježeg otpada i uspostaviti bolji sustav gospodarenja otpadom.

„Govorio je da je naša integralna nagodba i naša cijena od 1030 kuna po toni plus PDV za bale pljačka i otimačina, a rekao je i da će otvorenije i transparentnije voditi Grad. S ovim natječajem mi imamo najveći problem jer, umjesto naših 1030 kuna plus PDV, imamo sada 1820 kuna plus PDV”, istaknuo je Čehok.

Rekao je i da je bivša gradska vlast još 2009. godine imala osiguranih 35 milijuna kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a Bosilj sada samo obećava da će Fond dati novac.

„Mi smo se htjeli zadužiti za tih 1030 kuna plus PDV po toni, i to zaduženje je bilo oko 100 milijuna kuna s 1,2 posto kamata koje bismo plaćali zbrinjavatelju, ne bismo se morali zadužiti kod banke. Bosilj ima danas oko 2200 kuna i četiri posto minimalnu kamatu”, izjavio je Čehok.

Dodao je da su Bosilj i SDP uvjeravali građane da tadašnja gradska vlast na čelu s Čehokom "želi zadužiti djecu Varaždinaca sa 100 milijuna kuna".

„Ako je to zaduživanje naše djece, onda je ovo što Bosilj sada predlaže bankrot koji ne da neće otplatiti naša djeca, nego to neće otplatiti naši unuci”, ustvrdio je bivši varaždinski gradonačelnik.

Rekao je kako "ipak vjeruje da postoji zrno zdrave pameti i da HDZ-ovi vijećnici to neće moći prihvatiti".

„Mi smo u ožujku 2021. išli ponovno s nagodbom i HDZ je tada bio suzdržan. Damir Habijan tada nije htio glasati u tom drugom krugu za nagodbu koja je bila 1030 kuna plus PDV po toni pa bi mi bilo apsolutno nevjerojatno da sad glasuju za 1820 plus PDV”, zaključio je Čehok.

