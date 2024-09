Čeka nas kaotičan vikend: Europa se sprema za rekordne poplave, sve su oči na Dunavu

PROGNOZA ZA SUBOTU

Pretežno oblačno, u Dalmaciji sunčana razdoblja. U unutrašnjosti povremeno kiša, češća prema kraju dana. Na Jadranu kiša samo mjestimice, uglavnom na jugu u noći i ujutro. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, ponegdje i jak, osobito navečer. Na Jadranu umjeren do jak sjeverni i bura, na južnom dijelu i sjeverozapadnjak, još u noći lokalno s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu 10 do 15 °C. Najviša dnevna između 11 i 16, na Jadranu 17 i 21 °C, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu.

Za dobar dio zemlje sutra je izdano žuto upozorenje zbog snažnog vjetra i kiše.