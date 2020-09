Od ju\u010der u 12:15 do danas u 7:45 sati zabilje\u017eena su\u00a0311\u00a0novih slu\u010daja zaraze korona virusom\u00a0te je broj aktivnih slu\u010dajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2566 izvijestili su u ponedjeljak iz Nacionalnog sto\u017eera civilne za\u0161tite.\u00a0

U Hrvatskoj 311 novozaraženih

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 10414 zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 187 preminulo, 7735 se oporavilo

<p>Od jučer u 12:15 do danas u 7:45 sati zabilježena su 311 novih slučajeva zaraze korona virusom te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2566 izvijestili su u ponedjeljak iz Nacionalnog stožera civilne zaštite. </p><p><strong>PRATITE UŽIVO: </strong></p><p>Od jučer u 12:15 do danas u 7:45 sati zabilježena su 311 novih slučaja zaraze korona virusom te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2566 izvijestili su u ponedjeljak iz Nacionalnog stožera civilne zaštite. </p><p>4122 uzoraka su testirana od jučer, 285 je na bolničkom liječenju od čega je 15 na respiratoru. Do danas se oporavilo 7968 ljudi. </p><p>Četvero je preminulo - jedan u KB Dubrava i troje u KB Split. To su sve osobe koje su imali komorbiditete sa više značajnih kroničnih oboljenja. </p><p>- Donijeli smo odluku o uvođenju nužnih mjera za Požeško-slavonsku, Koprivničko-križevačke i Sisačko-moslavačke na prijedloge tamošnjih stožera. Sve se odnose na poznate mjere - ograničavanje svadba, zabava, okupljanja, pridržavanje temeljnih mjera. Te odluke će biti objavljene - rekao je <strong>Davor Božinović.</strong> </p><p>- Nemamo nikakvih novih žarišta, radi se o povećanom prijenosu s obzirom na to da imamo veliki broj novooboljelih. Imamo puno aktivnih slučajeva. Današnja brojka osoba oboljelih u samoizolaciji je veća od onih koji nisu bili u samoizolaciji. Stalno povećavamo kapacitete testiranja. Sa maksimalnim angažmanom možemo napraviti preko 7000 testiranja dnevno - izjavio je <strong>Krunoslav Capak</strong> te dodao kako postoje predikcijski modeli koji pokazuje kako će doći do pada novooboljelih. </p><p>- Nadam se da će do kraja rujna krivulja padati na dolje - dodao je. </p><p>- Pacijenti bi željeli da se zna da su što manje oboljeli. Određene sredine stigmatiziraju mnoge situacije i bolesti. Jako puno prostora za djelovanje i za istraživanje imali i psiholozi i sociolozi. To su različite pojave i situacije koje se javljaju vezano uz koronu. Vidjeli ste i sami kad imamo povećane brojeve da se svi uozbilje, čim su brojevi smanjeni počele su priče o tome da taj virus uopće ne postoji - komentirala je <strong>Alemka Markotić </strong>stigmatizaciju oko korona virusa. </p><p><strong>Virus u vrtićima i školama </strong></p><p>- Ovisno o stanju djeteta uvijek odlučuje liječnik. U vrijeme drugih respiratornih infekcija bit će puno teže razlikovati korona virus. Testovi su na raspolaganju, kapaciteti su nam veliki, bit će dostupnost testova u svim županijama - rekao je Capak te dodao kako postoje kronične nezarazne bolesti od kojih djeca boluju, ali stanje djeteta može jedino liječnik procijeniti. </p><p><strong>Pad oboljelih na jesen </strong></p><p>- Postoje određeni matematički modeli koji unosom podataka o oboljelima i oni već neko vrijeme pokazuju da smo uveli dobre mjere i da će nam brojke početi padati. To je trend pada, no ne znamo kad će doći na neku prihvatljivu razinu. Dakako da su to modeli koji se mogu poremetiti s novim događajem ili žarištem. Početkom listopada možemo očekivati značajan pad - objasnio je Capak. </p><p><strong>Povjerenje u lokalne stožere </strong></p><p>- Mjere koje se donose sad predlažu ih lokalni stožeri koji su u bliskom kontaktu s epidemiolozima koji su pak u kontaktu s pacijentima - dodao je Capak. </p><p>- Sastav stožera je takav da županijske vlasti imaju čelnu osobu. Svim stožerima je dato u obavezu da u rad uključe epidemiologe sa svog područja. To je preslika nacionalnog stožera u smislu da sve mjere koje donose donose na temelju mišljenja struke. Ne vidim drugog načina kako imati i u koga imati povjerenje na lokalnoj, županijskoj ili nacionalnoj razini. Mi vidimo i po ovim mjerama koje predlažu županijski stožeri da su one više manje slične ili iste. Bilo je i nekakvih iskakanja - nadovezao se Božinović te dodao kako je grešaka bilo i bit će ih. </p><p>- Ovo je jedno potpuno nova situacija za cijeli svijet - zaključio je. </p><p><strong>Korona u vladi</strong></p><p>- Naša preporuka da se u svim situacijama gdje se ne može izbjeći bliski kontakt da treba nositi maske. To je preporuka svima, ne samo ministrima. Rukovanje se smatra bliskim kontaktom, također - izjavio je Capak. </p><p><strong>Testovi</strong></p><p>- Kontinuirano se razvijaju novi testovi. Američka tržišta prvo osiguraju svoje zemlje, a onda se ide na distribuciju na ostala tržišta. Čim nešto izađe ispitujemo mogućnosti nabavke i cijene. Nama pristupaju istog trena firme koje imaju nešto na raspolaganju - rekla je Markotić. </p>