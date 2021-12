Stoltenberg i njegova glavna protukandidatkinja, aktualna zamjenica guvernera banke Ide Wolden Bache, rekli su da ih je vlada ohrabrila da se prijave na taj posao.

„Ministarstvo financija kontaktiralo me u studenome i pitalo da razmotrim prijavu za taj položaj. To sam sad učinio i to je posao za koji sam snažno motiviran“, rekao je Stoltenberg za novinsku agenciju NTB.

To se radno mjesto otvara 1. ožujka, pa bi Stoltenberg prvo trebao odraditi svoj mandat na čelu NATO-a koji traje do rujna 2022. godine, rekao je u utorak.

Stoltenberg, ekonomist po struci i bivši čelnik laburista, bio je norveški premijer od 2000. do 2001., pa od 2005. do 2013. godine, prije no što je godinu nakon toga postao glavni tajnik NATO saveza. Bio je i ministar financija, a njegova stranka trenutno vlada Norveškom u koaliciji sa Strankom centra.

Nekoliko oporbenih političara smatra da možda nije primjereno da Stoltenberg postane guverner jer bi to moglo staviti u pitanje neovisnost banke.

"Nemamo tradiciju da političari zauzimaju tu funkciju", rekao je Sveinung Rotevatn, zamjenik čelnika oporbenih liberala za javnu televiziju NRK.

"Važno je da svi imaju povjerenja da središnja banka djeluje neovisno od politike na svim pitanjima", dodao je.

Stoltenberg je prijatelj premijera Jonasa Gahra Stoerea, koji je rekao da neće sudjelovati u selekcijskom procesu s obzirom na njihovo prijateljstvo.