Čemu nas uči nova presuda za Fimi mediju? Da HDZ gubi sva suđenja, ali zato dobiva izbore

I na ponovljenom suđenju za Fimi mediju HDZ je nepravomoćno osuđen i proglašen odgovornom pravnom osobom koja mora platiti globu. No od početka afere i dvaju suđenja HDZ je svejedno uspio tri puta dobiti izbore.

<p>"Građani vide i znaju da je HDZ odgovorna stranka", kazao je Andrej Plenković u svibnju 2017. godine.</p><p>A evo, građani danas mogu ponovno vidjeti da je HDZ stranka odgovorna za izvlačenje više od 70 milijuna kuna iz državnih institucija i tvrtki. Svi su na ponovljenom suđenju za Fimi mediju na Županijskom sudu u Zagrebu proglašeni krivima (osim Ratka Mačeka), a HDZ je proglašen odgovornim za izvlačenje novca.</p><p>Naravno, nepravomoćno. Ali već drugi put u osam godina koliko traje proces Fimi media.</p><p>HDZ se dosad hvalio da je odgovorna stranka, a sada se - nepravomoćno - može nazivati strankom odgovornom za kriminal. </p><p>Zbog toga će HDZ, ako presuda opstane na Vrhovnom sudu, a možda dogura i do Ustavnog suda, kao odgovorna pravna osoba morati platiti kaznu u iznosu od 3,5 milijuna kuna, a oduzima se imovinska korist na računima od 2 mil kn i 300 tisuća eura, iznos koji su Sanaderovi nasljednici, prvenstveno Branko Bačić, nosili u torbi, skrivali u sefu i pokušavali neopaženo uplatiti na bankovni račun. </p><h2>Kupovao aute i pjevače</h2><p>Pored toga, HDZ mora uplatiti 10 milijuna kuna koji predstavljaju tu razliku između imovinske koristi i oduzetih sredstava. Sud je utvrdio da je iz dobiti Fimi medije Ivo Sanader dobio oko 250.000 kuna, a HDZ više od 14 milijuna kuna.</p><p>To je novac kojim je HDZ kupovao automobile, plaćao kampanje, ušutkivao desničarske medije, plaćao pjevače poput Thompsona da ne pjevaju za konkurenciju, financirao stranačke aktivnosti i kampanje i općenito, održavao se na vlasti.</p><p>Ovo je suđenje, dakle, bilo važnije zbog HDZ-a, nego zbog Ive Sanadera.</p><p>Jer, riječ je o današnjem HDZ-u, stranci kontinuiteta, koliko god se nasljednici na čelu stranke prigodno odricali negativnog nasljeđa svojih prethodnika: Tomislav Karamarko se odricao Sanaderove korupcije, Andrej Plenković se odricao Karamarkova radikalizma...</p><h2>To je isti HDZ</h2><p>Ali to je isti HDZ, s istim Brankom Bačićem, istim ljudima i organizacijama, istim biračima i istom odgovornošću. I ovaj današnji HDZ platit će kaznu zbog onog Sanaderova HDZ-a. To je politika kontinuiteta.</p><p>Jasno, ako nepravomoćna presuda preživi na višem sudu.</p><p>I stoga je korisno da nas Plenković podsjeti na činjenicu da je HDZ "odgovorna stranka". </p><p>A simbolično je što ponovljena prvostupanjska presuda za Fimi mediju dolazi u trenutku kad se u Hrvatskom saboru, medijima i javnosti raspravlja o ministru Tomislavu Ćoriću i aferi Krš-Pađene, zbog koje su neki HDZ-ovci završili u pritvoru. I to bi se moglo nazvati politikom kontinuteta. Afera na aferu.</p><p>Što sve to, međutim, znači?</p><h2>Dva suđenja, tri pobjede</h2><p>Pravosudni postupak protiv Ive Sanadera i HDZ-a započeo je još prije devet godina, do svoje pravomoćnosti zagazit će i u desetu. U tom periodu HDZ je uspio jednom izgubiti vlast, ali i čak tri puta dobiti izbore - 2015., 2016. i 2020. godine.</p><p>Javnost je svih tih godina znala za grijehe i afere HDZ-a, znali su to njegovi birači i članovi, kao što ih je na sve to podsjetila i današnja nepravomoćna presuda. Znali su za izvlačenje javnog novca iz državnih tvrtki, za korištenje prljavog novca u kampanjama, za nošenje novca u torbama i pokušaj njihova skrivanja od institucija...</p><p>I HDZ je opet pobjeđivao.</p><h2>HDZ zna</h2><p>Jednim dijelom, HDZ je sustavnom kapilarnom korupcijom kupovao lojalnost i glasove, dok je drugim dijelom provocirao ideološke sukobe i kulturne ratove upravo kako bi skrenuo pažnju s korupcijskih afera.</p><p>HDZ je danas drugi puta, nepravomoćno, osuđen za Fimi mediju. </p><p>Nažalost, to hrvatsku javnost neće ničemu naučiti. Ovakve korupcijske presude postale su tek jednodnevna zabava za narod, pogodna za ispucavanje svakodnevnog gnjeva i frustracije, nakon koje HDZ opet pobjeđuje. Na ovaj ili onaj način. </p><p>"Građani vide i znaju da je HDZ odgovorna stranka". I očito ih nije za to više briga. </p>