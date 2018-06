Parada ponosa u Zagrebu: 'Mi nećemo trpjeti homofobiju...'

Sedamnaesta Parada ponosa prošetat će u subotu popodne zagrebačkim ulicama.

16.03 - LGBT povorka polako kreće prema središtu grada, tj. Trgu bana Jelačića i Ribnjaku.

15.23 Trg ispred Mimare pun je, otprilike 1000 ljudi je došlo. Od poznatijih sudionika tu su Ivan Vrdoljak, Vesna Pusić, Bojan Glavašević, Arsen Bauk i Tomislav Saucha.

14.50 Okupljanje ispred Mimare već je počelo, a kako doznajemo, cijela atmosfera vrlo je mirna.

Povorka će od Mimare krenuti oko 16 sati.

- Napokon smo OUT! 17. Povorka ponosa LGBTIQ osoba i obitelji održat će se 09. lipnja/juna 2018. godine. Pozivamo sve da i ove godine veselo i borbeno koračaju s nama, da svima glasno kažemo da nam je dosta homofobije, bifobije i transfobije kojom nas bombardiraju iz saborskih klupa i medijskih prostora te da nećemo više trpjeti da nam se govori kako se trebamo osjećati, kako da se rodno izražavamo, koga da volimo ili tko čini našu obitelj. I ove godine s ponosom ćemo pokazati da smo tu i da ćemo se nastaviti boriti za naša prava, za naše obitelji, za naša radna mjesta i za naše vrijednosti - stoji u pozivu na događaj Zagreb Pridea.

Promet zatvoren i preusmjeren, moguće gužve

Zbog okupljanja promet će u nekoliko ulica biti potpuno obustavljen, a na prilaznim pravcima otežan, javlja policija.

Parada ponosa kretat će se sljedećom trasom: Rooseveltov trg – Trg Republike Hrvatske (zapadni kolnik) – Frankopanska – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića – Draškovićeva – Šoštarićeva – Langov trg – Ribnjak – Park Ribnjak.

Navedene ulice i trgovi bit će zatvorene od 15.54 do 17.30.

Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu istok – zapad su:

Branimirova – Heinzelova – Ulica grada Vukovara – Krapinska; preporučeni pravac

Kršnjavoga – Žerjavićeva – Hatzeova – Zvonimirova; otežani pravac,

Zvonimirova – Boškovićeva – Palmotićeva – Branimirova; otežani pravac,

Vlaška – Vončinina – Voćarska – Grškovićeva – Medveščak; otežani pravac,

Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu sjever - jug su:

Tuškanac – Nazorova – Britanski trg – Ilica – Selska

Gupčeva zvijezda – Mirogojska – Bollea – Voćarska – Domjanićeva - Heinzelova.

Molimo sve građane i sudionike u prometu da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika i redarske službe na osiguranju navedenog događaja", stoji u priopćenju policije.

Preusmjeravanje javnog prijevoza

Tramvajski promet na trasi kretanja se obustavlja i preusmjerava te će se odvijati prema organizaciji ZET-a.

Okupljanje sudionika na Trgu Franklina Roosevelta najavljeno je od 15 sati, stoga oko 15.30 sati postoji mogućnost kratkotrajnog preusmjeravanja tramvajskog prometa dijelom Savske ceste te će tramvaji zaobilaziti dionicu od Vodnikove do Frankopanske ulice.



Neposredno prije polaska povorke, od 15.45 sati, očekuje se preusmjeravanje tramvajskog prometa sa središnjeg gradskog trga na Glavni kolodvor. Pritom će tramvajske linije 4, 11 i 12 voziti obilazno preko Draškovićeve, Ulice Kneza Mislava, Trga žrtava fašizma, Zvonimirove, Šubićeve, Kvaternikovog trga i Maksimirske, a linija 14 vozit će preusmjereno Draškovićevom do Trga žrtava fašizma i nastaviti vožnju Zvonimirovom ulicom do Borongaja.



Za vrijeme preusmjeravanja tramvajske linije 14, autobusne linije 102 (Britanski trg - Mihaljevac) i 233 (Mihaljevac - Markuševec), produžit će trasu od Mihaljevca do Kaptola, te će u povratku prometovati preko Nove Vesi do Gupčeve zvijezde i nastaviti Ksaverskom cestom do Mihaljevca.



Autobusna linija 118 (Trg Mažuranića - Voltino) prometovat će skraćeno u vremenu od 15.30 do 16.40 i to na relaciji od Voltinog do Ulice Božidara Adžije.



Zbog nemogućnost prolaska uobičajenom trasom, turistički vlakić neće ostvariti polaske sa Trga bana Josipa Jelačića u 16 i 16.40 sati, javljaju iz ZET-a.