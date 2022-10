'Četiri, hej, četiri člana Vlade su optužena. Plenković mora otići, ovo je skandal i presedan'

Jedinu stabilnost koju imamo je kriminalna stabilnost. Nevjerojatna je činjenica da niti u 24 sata imamo uhićenje bivšeg saborskog zastupnik Vinka Zulima i podizanje četiri optužnice protiv dva potpredsjednika Vlade i dva ministra, od kojih su dvojica danas saborski zastupnici. U svakoj normalnoj europskoj zemlji bi to značilo pad Vlade, ali u Plenkovićevoj Hrvatskoj nastavljamo stabilno kriminalno dalje naprijed, poručuje Mostov Nikola Grmoja komentirajući najnovije jučerašnje uhićenje HDZ-ova Vinka Zulima i današnje podizanje optužnice protiv bivših ministara i potpredsjednika Vlade Darka Horvata, Josipa Aladrovića, Borisa Miloševića i Tomislava Tolušića.

Grmoja naglašava da ih to tjera na još snažniji angažman kako bi na idućim izborima ostvarili toliko željene promjene.

Grmoja o Miloševiću: 'Mislim da je uvučen u ovu kriminalnu priču'

- To što Vlada ovisi o uskočkim optuženicima, to im nije problem. Od Plenkovića ne očekujem ništa osim da se čvrsto drži za svoju stolicu, da je ne da nikome i da se nada da će narod i dalje to šutke gledati i trpjeti. Ja mislim da neće, da su promjene jako blizu i da se osjećaju u zraku. Jučer je porasla cijena goriva, istovremeno je ugašena sisačka rafinerija, riječka privremeno, i mi sada izvozimo našu naftu, a skuplje derivate uvozimo. Mislim da su građani svjesni o kakvoj se veleizdaji radi i da Plenkoviću ovo više ne može proći. On se sada bavi Ukrajinom i misli da će tako riješiti sve svoje probleme koje ima u državi. Ali neće - kaže Grmoja.

Na pitanje treba li Milošević ostati kao zastupnik u Saboru, Grmoja ističe kako to treba pitati premijera Andreja Plenkovića i njegovu vladajuću većinu, prije svega Milorada Pupovca.

- Ako Uskok protiv vas podigne optužnicu, a posebno kad ona bude potvrđena, mislim da onda jednostavno više ne možete djelovati u politici. Što god ja mislio o Miloševiću, a mislim da je puno bolji od nekih koji sjede u Saboru. Mislim da je uvučen u ovo i da mu je namješteno od strane Pupovca i ostale ekipe. Ne čini mi se kao kriminalac, ali su ga uvukli u ovu kriminalnu priču - kaže.

Oporba je složna da bi u svakoj normalnoj državi samo nakon ovog, a kamoli nakon svih afera, premijer dao ostavku.

'Ovo je apsolutni presedan'

Četiri člana Vlade, naglasio je šef SDP-a Peđa Grbin.

- Ja malo duže pratim politiku, ali ne pamtim da se ovakvo nešto dogodilo. Čak štoviše, ne pamtim da se ovako nešto dogodilo u nekoj od normalnih, uređenih europskih zemalja. Ovo je apsolutni presedan. Četiri ministra u jednom danu optuženi za udruženi pothvat. A nisu jedini, imamo tu i Kuševića, Žalac, Rimac... i onda će mi netko prodavati priču da o tome nije znao ništa i da se ovdje radi o borbi protiv korupcije - poručio je dodavši kako je HDZ uspostavio sustav u kojem se krade i pljačka građane.

- Apsolutni skandal i svatko tko ima gram savjesti bi na mjestu predsjednika Vlade podnio ostavku. Ali kod Plenkovića toga nema ni u miligramima - kazao je Grbin.

Može se Plenković prati na koji god način želi, dodao je, ali je realnost da su ljudi koje je on izabrao za svoje najbliže suradnike optuženi da su krali, muljali, varali i da su korumpirani.

Govoreći o uhićenju Vinka Zulima, šef SDP-a je istaknuo kako je jedino čudno u toj priči što se na to tako dugo čekalo.

- Za njega znamo godinama tko je i što radi, kaznene prijave su se podnosile, i radi se o osobi kojoj očigledno kršenje zakona nije strano. I što ćemo reći da je i to izuzetak? Što se treba dogoditi da oni sami sebi priznaju da je to ustvari pravilo? Mi to znamo - rekao je.

'Ovo samo potvrđuje da su Plenkovićeve vlade najkorumpiranije u modernoj hrvatskoj državi'

Ovo samo potvrđuje da su vlade Andreja Plenkovića najkorumpiranije u modernoj hrvatskoj državi, poručuje predsjednik Suverenista Marjan Pavliček.

- Moramo imati na umu da je čak 17 ministara smijenjeno u ovih šest godina, što zbog sumnje u korupciju, što zbog same korupcije, neki su čak bili uhićeni na svojim radnim mjestima. Riba uvijek smrdi od glave. Ono što je još gore je da i postojeću Vladu i većinu u Saboru trenutno drže dva Uskokova optuženika. To samo pokazuje da je korupcija uistinu najjača upravo u najvišim političkim tijelima - istaknuo je upitavši jesu li to europske vrijednosti na koje se poziva Plenković.

- Suverenisti će pokrenuti izmjene Kaznenog zakona za puno drastičnije kazne zatvora za sve one koji se ogriješe prvenstveno o državnu imovinu. Vjerujem da će i građani napokon progledati i uvidjeti da s ovakvom koruptivnom Vladom Hrvatska jednostavno ne može ići naprijed. Krenemo korak naprijed pa dva nazad. Ovakvo što, da se podiže optužnica istovremeno za čak četiri ministra, se ne događa ni u jednoj zapadnoeuropskoj zemlji - istaknuo je.

'Čudo bi bilo kada uhićeni ne bi bili iz HDZ-a'

Dobra vijest je, smatra zastupnica Centra Dalija Orešković, da postupak ide dalje, no da se ne radi ni o čemu iznenađujućem niti novom kad je u pitanju HDZ.

- Andrej Plenković i Branko Bačić govore da imaju nultu stopu tolerancije na korupciju, možda je to i točno jer oni korupciju ne toleriraju već ju integriraju u sve pore ove države i društva. A državu su namjerno u posljednjih 30 godina izgradili slabom. Imamo svega 33 pravosudna djelatnika, zamislite kako je slabo to djelo. A što se tiče prevencije korupcije, kao prve brane, vidimo što se dešava s Povjerenstvom za sukob interesa - naglasila je dodavši kako od ovih optužnica očekuje da će više manje proći kroz iste dječje bolesti svih ostalih kaznenih postupaka povodom teških korupcijskih afera.

- Što znači da će postupci trajati dugo, a da je upitno hoće li doći do osuđujućih presuda. Brojni su problemi s kojima se Hrvatska nije htjela suočiti jer za to ne postoji politička volja, a neće je ni biti sve dok HDZ vlada. Ako sada građani ne shvate da u ovoj državi nije problem samo to što je pravomoćno osuđena politička stranka upravo ta koja je trenutno na vlasti nego da je problem kompletan model i temelji na kojima su sagrađene sve institucije, onda nam naprosto nema pomoći - poručila je.

Na pitanje treba li Boris Milošević ostati zastupnik, Orešković poručuje oštro ne.

- Apsolutno ne. Nije trebao ostati zastupnik nitko, a bilo je takvih i prije koji su zbog koruptivnih afera prešli na jednu lagodniju poziciju na kojoj se od njih samo očekuje da petkom dižu ruku i na taj način budu potporni stupovi jednoj koruptivnoj i kvarnoj vlasti. Na kraju krajeva, tko je Horvata zamijenio u resornom ministarstvu? Što možemo dalje očekivati, hoće li biti novih kaznenih djela, možda čak i većih razmjera ili će se država napokon početi kretati u dobrom smjeru? Ovo drugo ne očekujem sve dok je HDZ na vlasti - rekla je dodavši kako bi čudo bilo da uhićeni nisu iz redova HDZ-a.

'Plenković je te iste ministre branio do zadnjeg daha'

Zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić ukazuje da je ovime, u smislu političke odgovornosti, optužena cijela Vlada zajedno s premijerom.

- U modernim, normalnim demokracijama ne postoji situacija u kojoj bi bilo koja vlada mogla nastaviti radom nakon što su četiri člana Vlade optužena za koruptivna djela. Premijer Plenković je te ministre branio do zadnjeg daha, a ministra Horvata je prvo malo poslao na odmor, a nakon toga su mu sredili posao u Končaru. To sve govori da premijer nije bio spreman ni u prvom ni u drugom mandatu preuzeti političku odgovornost da se raščisti korupcija unutar HDZ-a niti minimalno na razini Vlade - istaknula je podsjetivši kako je Plenković branio i Zulima i stavio ga na listu za Sabor.

- Usprkos upozorenjima je stavljao takve ljude na liste i u najviša tijela vlasti. On se ne može od toga oprati i govoriti da on nije korupmiran. Odgovoran je za svu korupciju koja se oko njega događa, on ih je birao - kazala je.

I ona je stava da bi, ako ima i zrnce političke odgovornosti, premijer morao podnijeti ostavku i raspisati izbore.

- Računa li na bilo kakvu međunarodnu karijeru, a znamo da računa, koja je to institucija koja će zaposliti bivšeg premijera koji, nakon što su mu dva aktivna ministra, jedan bivši i potpredsjednik Vlade uhićeni zbog korupcije i optuženi, nije napravio demokratski minimum i došao pred Parlament i rekao da daje ostavku. Koja je to institucija koja će ga zaposliti, osim FIFA-e i UEFA-e, ja drugu ne vidim - zaključila je.

Najčitaniji članci