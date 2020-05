Četiri nova slučaja zaraze u Sl. Brodu: 'Cijela priča nije gotova'

Prije sat i pol smo dobili informaciju o četiri nova pozitivna nalaza na korona virus, rekli su na izvanrednoj konferenciji za novinare Stožera Brodsko-posavske županije.

- Troje su kontakti već prije pozitivne osobe, imali smo i desetak negativnih nalaza. Čekamo rezultate još nekoliko nalaza. Četvrti čovjek je povratnik iz strane zemlje, bio je tamo s kolegama. Obavijestili smo Zavod za javno zdravstvo - poručili su.

- Cijela priča nije gotova, treba se čuvati. Očekujemo još obiteljskih kontakata - rekli su.

Tri pacijenta imaju blažu kliničku sliku. Radi se o ljudima starije životne dobi, srednjoj i mladoj. No, četvrti zaraženi će vjerojatno trebati biti hospitaliziran. U bolnici se trenutno nalazi osmero pozitivnih na korona virus.

- Pripremamo se i za povratak naših radnika iz Švedske, dolazi ih 15 i imamo njihova imena i kontakte. Doći će do Macelja, tamo će im uzeti uzorke odmah pri ulasku u Hrvatsku, a policija će osigurati pratnju do karantenskog objekta. Bit će smješteni u 15 soba u karanteni i biti pod nadzorom epidemiologa idućih 14 dana - poručili su. Dodaju kako su zdravi i nemaju simptome, no obzirom da rade na gradilištu i imaju kontakte će ipak biti izolirani od drugih kontakata.

- Preostalih 11 radnika, trojica su imali blage simptome i sada ih više nemaju. Razgovarali smo da se oni idući tjedan možda vrate u Hrvatskoj, a ostalih osam imaju tamo još posla do sredine lipnja i tada će se vratiti - rekli su.

Švedska ih ne želi testirati

Anto Pivac, član uprave Đuro Đaković Montaža d.d. u utorak je potvrdio da 15 radnika te tvrtke u srijedu ujutro kombijima kreće za Hrvatsku. Njihov dolazak na granicu Hrvatske očekuje se u četvrtak u jutarnjim satima, gdje će biti prihvaćeni i prepraćeni u Slavonski Brod.

- Svi oni će odmah biti stacionirani u karanteni u Slavonskom Brodu do dolaska rezultata nalaza za koje se nadamo da će biti negativni - rekao je Pivac.

Razlog za ovakvo nadanje, iako je do sada s ovoga gradilišta, u prethodnoj skupini koja je došla u Slavonski Brod 2. svibnja zaraženo devet radnika ĐĐ Montaže i pet njihovih bliskih kontakata, leži u trenutnom zdravstvenom stanju radnika u Švedskoj. Naime, još ranije se spominjalo kako četvero radnika ove tvrtke koji su ostali u Švedskoj ima određenih respiratornih simptoma. Je li riječ o zarazi korona virusom nitko nije mogao znati jer je švedski zdravstveni sustav, koji ima drugačiji prema epidemiji ovoga virusa, odbio testirati radnike. No, sada je njihova zdravstvena slika čini se puno bolja.

- Prema saznanjima s kojima mi raspolažemo, ti radnici koji su imali uistinu jako male simptome slične blažoj virozi sada su potpuno zdravi i normalno odlaze na gradilište. Nitko nema viroze niti drugih simptoma - izjavio je član Uprave Đuro Đaković Montaže, Anto Pivac, dodavši kako će u Švedskoj ostati, za razliku od prvotno planiranih šest, ukupno 11 radnika.

- Razlog njihova ostanka u Švedskoj nije njihovo zdravstveno stanje nego činjenica da na tom gradilištu nismo završili sve poslove. Oni ostaju da bi ih priveli kraju, a očekujemo da bi to trebalo biti tijekom lipnja kada će se oni i vratiti - zaključio je Pivac, naglasivši kako su sve mjere i dogovori oko povratka skupine od 15 radnika koja na put kreće sutra ujutro dogovarane u suradnji sa Stožerom Civilne zaštite i epidemiolozima.