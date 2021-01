Četiri sata trebalo je članovima splitskog HGSS-a da iz bunara dubokog pet metara izvuku junicu tešku 250 kilograma.

Njih osmorica spašavatelja na teren u blizini Lećevice izašli su već u četvrtak u poslijepodnevnim satima kako bi u petak bili spremni za izvlačenje.

- Vlasnik junice još u nedjelju, kad je stado vraćao kući s ispaše, primjetio da jedna krava nedostaje. Četiri dana pokušavao ju je pronaći, a uspio je tek u četvrtak i to sasvim slučajno. Naime, nakon bezuspješne potrage mještani su mu rekli da pogleda u taj stari bunar, koji je danas već suh. Bunar je na otvoru širine nekih deset četvornih metara, no potpuno je obrastao u bršljan i raslinje. Srećom je čovjek malo raskrčio, pogledao dolje i ugledao je. Tada smo dobili poziv upomoć – kaže nam Dalibor Cvitković iz HGSS-ove Ispostave Sinj kojemu su u pomoć došle kolege iz Splita i Kaštela.

Kaže kako su se već u devet ujutro okupili kako bi uzeli svu potrebnu opremu jer ipak nije riječ o klasičnom spašavanju pa su im trebala i vitla i velike koloture...

'Nije mogla stati na noge'

- Prvo smo morali očistiti otvor u bunar, a to je trajalo sat, dva. Onda smo tek krenuli sa spašavanjem. Imali smo malo problema jer je junica bila iscrpljena, gladna i žedna. Nije mogla stati na noge. Opet, s druge strane, bila je mirna, a i nije baš imala prostora. Bunar se prema dnu sužava, pa je imala tek dva i pol puta metar prostora. Htjeli smo je izvući ukoso, a to nije baš išlo jer nismo mogli namjestiti gurtne. Onda smo sa sajlom, vitlom i uz pomoć dva stabla uspjeli izvući je do ruba bunara. Tada ju je valjalo još 'preokrenuti' do livade da se može dignuti na noge. Sve je to trajalo od 10.30 do 14.30 sati. U stanicu smo se vratili oko 16 sati – kaže nam Cvitković.



Osim njih, na terenu su bili i vlasnik junice i njegov sin.

Otac se umalo rasplakao kad je vidio da je prvi pokušaj propao zbog čega su HGSS-ovci dali još više od sebe da je izvuku.

- To je junica koju su ostavili za napredak jer im je bila dobra, nije bila predviđena za klanje i bilo mu je jako stalo da se izvuče – kaže nam Cvitković dodajući kako ovakve akcije spašavanja velikih životinja poput krava, volova ili konja imaju jednom u dvije godine.

Najčešće spašavaju pse koji, ili sami upadnu u kakvu jamu, ili ih tamo netko baci i ostavi.