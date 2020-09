Četnici ga odveli 1991.: 'Majku su odgurnuli, ocu zavezali oči i otišli s njim u nepoznato...'

Obožavao je svoju unučad. Kroz Pakrac je hodao s hrvatskom zastavom. Mislim da su ga zato i ubili, govori nam Adžijević. Iako je oca pokušavao nagovoriti da napusti kuću i ode na sigurno, nije ga želio poslušati

<p>Po mojeg oca Mirka četnici su u Bukovčane dolazili dva puta. Prvi put su upali u dvorište, prekinuli ga u branju kestena za moje tri tad maloljetne kćeri i odveli u šumu koja se naslanjala na naš šljivik.</p><p>Brzo su ga vratili, potpuno blijedog. Ne znam što su mu rekli. Dva dana kasnije, 1. rujna 1991. godine, vratili su se ponovno. Pitali su moju majku: ‘Strina, gdje vam je muž?’. Pojavio se, zamolio ih da pričekaju da skine gumene čizme i radno odijelo, no rekli su mu da ide odmah s njima. Majka je vikala: ‘Ako ćete njega ubiti, ubijte i mene!’. Odgurnuli su je, zavezali mu oči i odveli prema selu Šeovica. Do dana današnjeg nismo pronašli njegove posmrtne ostatke, govorio nam je 2017. Ivan Adžijević (66). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Oca traži od 1991.</strong></p><p>Hrvatski branitelj se tad u pakračkoj bolnici liječio od tuberkuloze koju je zaradio na stražama koje su čuvali nerijetko mokri do gole kože. Oca je posljednji put vidio sredinom kolovoza, dok je bio na liječenju u pakračkoj bolnici. Došao je u posjet sinu, no nije ga uspio nagovoriti da sa suprugom napusti svoj dom.</p><p>- Rekao sam mu da napusti selo i ode rodbini jer nema što čekati. Odgovorio mi je: ‘Sine, ja moram ostati kod kuće. Imamo traktore, razne priključke, ne mogu to ostaviti’. Uvjeravao sam ga da mu to ništa ne znači i upozoravao kako će doći, sve zapaliti, a njega odvesti i ubiti. </p><p>Nije me poslušao. Policija ga je prevezla iz bolnice do kuće i od tada ga više nisam vidio - priča Ivan. Iz kuće nije željela otići ni njegova majka. Nije, kaže, mogla napustiti svoju majku koja je bila prikovana uz krevet.</p><p>- Mi smo oduvijek bili Hrvati. Kraj zvona smo imali križ, vjerske simbole na koje su stavili automatske puške kad su ušli u selo. Imali smo i kip Isusa koji su uzeli i stavili na tenk. Ljude iz sela, među kojima je bila moja majka, 11 su puta vodili na strijeljanje - s mukom se prisjeća Ivan. Kao hrvatski branitelj ratni put proveo je na prvoj liniji obrane Pakrac - Lipik. Iako se trudio pronaći očeve posmrtne ostatke, u tome do danas nije uspio.</p><p>- Mojem ocu trag se gubi u Šeovici, kraj streljane. Čuo sam da je pokopan tamo. Došao sam osobno u selo gdje je bilo pretežno srpsko stanovništvo. Čim su me vidjeli, pobjegli su sa svojih dvorišnih ograda. Nitko nije znao ništa. A znaju. </p><p>No vremenom sam od jednog pravoslavca saznao da je mojeg oca ubio njegov rođak.</p><p>Čovjek s kojim sam zajedno radio i kojem sam napravio kuću i za to mu nisam uzeo ni lipe. Mi smo obavijestili nadležne da prekopaju to područje, gdje je moj otac navodno bio zakopan, ali tamo su bile samo srpske konzerve - tužno priča Ivan. Oca je, kaže, jako volio. Opisuje ga kao dobrog čovjeka koji je svašta prošao u životu. Bio je zabavljač, svirač i poznavao ga je čitav pakrački kraj.</p><p>- Bio je otac, djed, obožavao svoju unučad. A nemamo mu gdje zapaliti svijeću. Napravio sam mu čak i grobnicu, a sve u nadi da ću ga naći. Naslušao sam se svakakvih obećanja, ali previše je godina prošlo. Ipak, htio bih ga dostojno pokopati da mu imam gdje zapaliti svijeću i pomoliti se, a ne da je palim kraj centralnih križeva. Ma makar da nađem samo jednu, jedinu kost. </p><p>Znate koliko bi mi to značilo? Kao da sam dobio milijun eura - priznaje nam Ivan. </p><p>Pitamo ga naslućuje li što se dogodilo s njegovim ocem. Šuti, promišlja malo i tiho kaže:</p><p>- Mislim da su ga ubili. </p><p>A zašto? Samo zato što je bio Hrvat. Zato što su ga vidjeli da kroz Pakrac hoda s hrvatskom zastavom. A to im je smetalo. </p><p>Mi se naše nacionalnosti nikad nismo sramili - iskreno nam pripovijeda Ivan, koji je i sam umalo izgubio život na liječenju u pakračkoj bolnici. Naime, dok je ležao na zaraznom odjelu u bolnicu su upali četnici.</p><p>- Sakrio sam se iza nekog hidrofora. Mahali su s puškomitraljezima, ni pucati nisu znali iz njih, a sredili su ih naši kad su stigli. A kad je bila evakuacija psihijatrijskog odjela 29. rujna 1991., uspio sam pobjeći i sa sobom povesti mladića pravoslavca. On se liječio na psihijatriji i u jednom trenutku morali smo prijeći preko minskog polja i vode. Četnici su nemilo pucali. Govorio sam mu da ide u vodu, da se skloni. A on mi je odgovorio: ‘Ne, ja ću ostati ovako stajati i štititi te. Ako će pucati, ubit će mene. Ti moraš živjeti, imaš troje djece’. I sad mi suze krenu na oči kad se toga sjetim. Taj mladić je dolazio kod nas, moja ga je majka naučila prekrižiti se i moliti.</p><p>I tog su mladića ubili u Banjoj Luci. A bio je njihov - preplavljen emocijama priča Ivan.</p><p>U jeku rata, punih šest mjeseci, nije znao što mu je s djecom i suprugom. Tražio ih je, a kad ih je konačno našao, opet ga je slomila tuberkuloza. Pod rotirkama su ga odvezli u Zagreb, gdje se liječio puna dva mjeseca.</p><p>- Kad sam se vratio kući, nisam mogao u njoj ostati. Prijavio sam se ponovno u postrojbu i otišao na ratište. Uspio sam izboriti neku mirovinu i status hrvatskog ratnog vojnog invalida. Obnovio sam i kuću, posložio život i doveo ga u red. No još u sebi osjećam nemir. Boli me neriješena sudbina nestalog oca. I to je ono što još želim napraviti u životu. Još samo da ga nađem, dostojno pokopam, pa da napokon osjetim potpuni mir - zaključio je Ivan.</p>