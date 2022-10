Četniku dao adresu: 'Slušaj me, ključ je na prozoru. Uđi kad god hoćeš. Ali razmisli kako ćeš van'

"Sine, pancirku ne nose moji vojnici pa neću ni ja", rekao je 16. listopada 1991. Blago Zadro, prvi hrvatski general – bojnik, zapovjednik obrane Borovog naselja i 3. bojne 204 brigade HV za Borovo Naselje i Trpinjsku cestu.

Istoga dana četnici su ga ubili kod Vinogradske ulice u Vukovaru.

Četnici ga često zvali doma

Radi se o legendarnoj izjavi Blage Zadre kojoj je svjedočio njegov suborac Dragan Luketić tijekom srpske agresije na Hrvatsku u Domovinskom ratu.

- Bio sam kod Zadre kad mu je zazvonio telefon. Njegova supruga se javila i vrisnula. Blago mi je objasnio da četnici često zovu kad je on na terenu i prijete da će ih zaklati. Blago je uzeo slušalicu i rekao: "Nemojte psovati, mi smo kršćani, katolici. Nismo navikli na takve riječi. Nego ovako, gledaj… Ja sam Blago Zadro, Bosanska 11, ključ je u prozoru, u svako doba otključaj i uđi, ali dobro razmisli kako ćeš izaći”.

Takav je bio Blago Zadro.

'Kako sam snimio heroja'

Zapovjednik Blago Zadro, heroj s Trpinjske ceste poginuo je na današnji dan prije 31 godina.

Pokošen je rafalom kod Vinogradske ulice u Vukovaru.

Fotograf Mišo Lišanin, tada 24-godišnji mladić zatečen usred rata, snimio je jednu od najimpresivnijih fotografija Blage Zadre, usred ratnog vihora, obrane domovine. Ispričao nam je prije nekoliko godina kako je nastala fotografija.

- Bila je to nedjelja, točan datum je 8. rujna 1991. godine, 12 sati. Rat još nije bio u pravom zanosu, ali miris straha bio je u zraku. Otišli smo do kriznog stožera u Vukovaru i htjeli smo ići vidjeti silos u polju u kukuruzištu. Pristali su, a do tamo nas je vodio glavom i bradom Blago Zadro. Kako bismo došli do silosa, morali smo prijeći prugu, a tu je neprijatelj vrebao i čekao neku grešku kako bi pucao. Hrvatski vojnici stavili su vlak i uz pomoć njega, skrivajući se od neprijateljske vojske, prelazili je. Na putu do silosa prvi je prugu prešao Blago Zadro kako bi bio siguran da je sve čisto, a u povratku on je bio zadnji. U čučnju su prelazili i čuvali glavu. Kad sam prešao, okrenuo sam se i "opalio fotografiju" svojim fotoaparatom Minolta 9000. Sunce je pržilo, a Zadro je s puškom i Motorolom u šprintu stigao do nas - ispričao nam je.

Foto: Mišo Lišanin

