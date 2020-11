Četrdeset godina od nestanka broda Dunav s 32 člana posade

Prije točno 40 godina je nestao misteriozni brod Dunav. Nalazio se usred Tihog oceana s 32 člana posade kada je udario uragan. Nakon nevremena mu nije bilo traga...

<p>Prošlo je 40 godina od kada je nestao Jadrolinijin brod Dunav misteriozno tokom uragana usred Tihog oceana. Na brodu su se nalazila i 32 člana posade. </p><p>Dunav je u svoje vrijeme bio jedan od većih brodova za sipke terete hrvatskih brodara. Nestao je u olujnom nevremenu Tihog oceana 28. prosinca 1980. godine.</p><p>Tragedija ovog broda je jedna od najpoznatijih u povijesti hrvatskog pomorstva.</p><p> Nitko se nije spasio. Na površini nije pronađeno ništa, ni komad broda, tereta ili odjeće. Nikakvog ljudskog trag nije bilo. Dunav je nestao bez ikakvog traga...</p><p>Dunav je te 1980. bio brod star sedam godina. Sagrađen je u talijanskoj La Speziji. Bio je dug 179, a širok 22,9 metara. Mogao je razviti brzinu od 15 čvorova. Imao je sedam pregrada ispred strojarnice. Bio je prvi brod za prijevoz sipkog tereta u Jugolinijinoj floti. </p><p>U Panami je ukrcao teret. S Dunava se ondje iskrcao jedan od pomoraca, a u Long Beachu ukrcao se <strong>Bartol Perušić </strong>(45), vođa stroja iz Podćudnića. </p><p>Brod je zaplovio 20. listopada 1980. iz kanadske luke Hamilton. Pristao je u američkoj luci Hampton Roads, a 9. prosinca doplovio je u Los Angeles, gdje je popunio zalihe goriva nužne za 10.000 kilometara dugu plovidbu preko Tihog oceana. Prevozio je 12.000 tona čeličnih proizvoda, 11.000 tona papira i druge robe prema kineskoj luci Tsingtau. </p><p>Nakon 20 dana plovidbe Tihi ocean prestao je biti tih. Vjetar brzine 140 kilometara na sat zapuhao je s istoka, u pramac Dunavu. Valovi su bili golemi. Nevrijeme je bjesnjelo u krugu od 800 nautičkih milja. </p><p><strong>TREBALI SU STIĆI DO STARE GODINE</strong></p><p>Dunav je posljednji put dao svoju točnu poziciju 23. siječnja, koju je zaprimila američka organizacija AMVER, koja redovito prati brodove. Prema tim podacima, na odredište je trebao stići 31. prosinca. </p><p>Do 28. prosinca 1980. brod je još bio u kontaktu s vanjskim svijetom. Radiotelegrafist<strong> Milan Tišma</strong> javio se Jugoliniji 27. prosinca oko 20 sati da su upali u teški uragan i da su valovi visoki 15-ak metara. Oko 23.30 sati javio je da je uragan oštetio brod i da su krenuli prema japanskoj luci Yokohami. Milanov brat Božo tada je bio u Jugoliniji. Tada je posljednji put čuo bratov glas.</p><p>Dunav je uspio biti u kontaktu s drugim hrvatskim brodom, Banijom Atlantske plovidbe iz Dubrovnika. No nade da će doći do Yokohame bile su male. More je prodrlo u pramčano skladište, prednje dizalice su slomljene, a stabilnost broda na tako velikim valovima opasno je narušena.</p><p><strong>SVI KRENULI U POTRAGU, ALI DUNAVU NIJE BILO TRAGA</strong></p><p>Jugolinija je tek 2. siječnja 1981. izvijestila da nema komunikaciju s brodom. Na kraju se oglasila 10. siječnja 1981. te je brod i posadu službeno proglasila nestalima. Rekli su da je potraga trajala 14 dana.</p><p>No nije. Akciju traganja vodila je japanska Agencija za pomorsku sigurnost koja je izvijestila još 4. siječnja da su pretraživali jednim patrolnim brodom i trima zrakoplovima te da su, s obzirom na negativne rezultate, potragu zaključili u zalaz sunca 1. siječnja 1981. Poslije su svi brodovi koji su tuda plovili motrili na moguće tragove, no bez rezultata. </p><p>Onuda je prošao i japanski tegljač Sun Arrow, koji je tražio dio japanskog tankera Onomici Maru, a koji je poslije susreta s brodom splitske Jadranske slobodne plovidbe “Moša Pijade” tražio Dunav na povratku u Japan. </p><p>Kapetan Dunava postupio je prema pravilima koja nalažu da se u slučaju oštećenja plovi prema najbližoj luci spasa, a to je bila Yokohama. Prema nekim analizama, da se Dunav okrenuo u krmu, niz vjetar bi doplovio u mirnije vode. Tada bi se mogao spojiti s bazama Amerikanaca koji bi mu pomogli. Nažalost, to će ostati tajna. Smatra se da Dunav počiva na dnu - na 6000 metara dubine. </p>