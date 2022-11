Četvero djece ostalo je bez majke: Iz bolnice su dva dana šutjeli o smrti mlade rodilje

Dvadesetdvogodišnju rodilju iz okolice Otočca nakon porođaja u Općoj bolnici Gospić, gdje je rodila zdravo dijete 7. studenog, hitno su prevezli u Opću bolnicu Zadar, gdje je preminula. Pokojna je žena iza sebe ostavila novorođenče i troje male djece, a ravnateljica OB-a Gospić, Sandra Čubelić, u srijedu nam nije htjela odgovoriti na upite niti se javiti na pozive iako smo uporno pokušali doznati okolnosti koje su dovele do smrti rodilje. Iz bolnice su dva dana šutjeli o smrti mlade majke sve dok nismo otkrili priču. No nakon što su 24sata objavila priču, ravnateljica je putem državnih medija, Hine i HRT-a, progovorila te rekla da je došlo do teških komplikacija jer je rodilja imala uraslu placentu (posteljicu) te kako ne vidi da je bila učinjena ikakva liječnička pogreška.

Bivši ministar zdravstva Darko Milinović, koji radi kao ginekolog u OB-u Gospić, također je bio na spomenutom porođaju te je za 24sata rekao da je porođaj vodila njegova kolegica, da je došlo do “incidenta”, da je bilo “komplikacija”, te nam poručio da se za sve obratimo ravnateljici. Koja nam, kao što smo napisali, nije odgovarala na upite ni pozive, iako smo mi otkrili priču i prvi je kontaktirali.

Kako bismo doznali nešto više o stanju urasle placente i o tome što se može poduzeti kako bi se spasila žena s takvom komplikacijom, kontaktirali smo dr. sc. Jasenku Grujić.

Dr. Grujić je specijalistkinja za ginekologiju i porodništvo, a već se pola stoljeća bavi medicinom te iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u porodništvu.

- Ne mogu, naravno, govoriti o konkretnom slučaju, niti o njemu govorim. No u porodništvu se pojava urasle placente, tj. posteljice (sindrom urasle placente), tretira kao vrlo teško medicinsko stanje koje može predstavljati i prijetnju smrti za rodilju. Uz pomoć vrhunske tehnologije (ultrazvuk s kolor doplerom, magnetska rezonancija) moguće je uraslu posteljicu katkada dijagnosticirati prije porođaja, što ovisi o položaju posteljice. Tad se porođaj dovršava ranije (obično s 34 tjedna) u tercijarnoj medicinskoj ustanovi - rekla je dr. Grujić za 24sata.

'Treba hitno reagirati'

Stvaranje posteljice kompleksno je, kaže, zbivanje.

- Posteljica se razvija nakon oplodnje iz fetalnog tkiva. Plod dobiva svu hranu i kisik preko posteljica, a ona je spojena s krvotokom trudnice. Tkivo posteljice katkad uraste preduboko, pa može invadirati i mišić maternice. To se događa češće u žena koje su imale prethodni carski rez, imaju predležeću posteljicu, u višerotki, između ostalog. Ako se nakon rođenja ploda posteljica ne rodi u roku od 30 minuta, pokreće se protokol kojim se osiguravaju mjere zaštite žene koje je rodila, zbog mogućnosti postojanja urasle posteljice, uz prateće strahovito obilno krvarenje (kao iz slavine) i moguću fatalnu opstetričku koagulopatiju. Urasla posteljica liječi se odstranjenjem maternice (histerektomija) i transfuzijama krvi. Histerektomiju u ovom slučaju mora raditi kirurg brzom reakcijom da se spriječi pojava hemoragičnog šoka. Opstetrična krvarenja snažna su krvarenja. Onaj tko takvo krvarenje nije vidio teško može shvatiti ozbiljnost stanja u kojem se nalazi rodilja s uraslom posteljicom. Smrt majke (mors matris) u takvom je slučaju tragedija koja se katkad teško može izbjeći, pa ni onda kad se izvede pravodobna histerektomija - objasnila je.

Obitelj i prijatelji preminule rodilje, koju su pokopali u četvrtak, neutješni su.

U bolnici završila i prije

- Ovo joj je bila četvrta trudnoća, termin joj je bio 22. studenog, no 7. studenog je zbog bolova primljena u gospićku bolnicu. Njenom suprugu rekli su da je došlo do komplikacija i da je umrla. U bolnici je završila i u 7. mjesecu trudnoće te je ondje bila dva tjedna na antibioticima. Strašno je što joj se dogodilo, njen muž je u šoku, ima sad novorođenče i doma još troje male djece, od dvije, tri i četiri godine - kazala nam je prijateljica pokojne žene.

Milinović o 'incidentu'

Bivši ministar zdravstva Darko Milinović potvrdio nam je da je i on bio na porođaju.

- Došao sam u sedam ujutro u rađaonicu, ali porođaj gospođe vodila je druga kolegica. Imali smo taj incident, bile su komplikacije, ali ne mogu ništa reći. Za sve informacije obratite se ravnateljici bolnice - rekao je za 24sata Darko Milinović, a nakon što smo iz policije dobili potvrdu da je gospićka bolnica zvala policiju zbog prijetnji liječniku putem treće osobe, doznali smo da su prijetnje upućene Milinoviću i da je odbio kazneno progoniti člana obitelji preminule rodilje.

Edi Karuc, zamjenik ravnatelja OB-a Zadar, izjavio je kako su dobili poziv kolega iz OB-a Gospić da imaju jedan vrlo težak slučaj rodilje koja jako krvari i izgubila je u kratkom vremenu vrlo mnogo krvi te pala u stanje šoka uz početak razvoja multiorganskog zatajenja.

- Zadar je najveća opća bolnica u Hrvatskoj, zato su je poslali u Zadar jer ima više anesteziologa nego Gospić. S njom je u pratnji bio tim anesteziologa. Stigla je oko 16.30. Kolege u gospićkoj bolnici napravili su sve što se u takvim slučajevima može napraviti. Takva krvarenja ponekad su manja, ponekad veća. U 99,9 posto slučajeva uspiju se riješiti. Ne znamo hoće li biti inspekcije Ministarstva zdravstva. Mi smo svoje napravili, mi smo prijavili, napravili smo obdukciju i sve je napravljeno prema protokolu. Ovako teške slučajeve imali smo vrlo rijetko, davno, takvo nešto dogodi vam se jedanput u karijeri - zaključio je zamjenik ravnatelja OB-a Zadar.

Ravnateljica: Nema greške

Ravnateljica gospićke bolnice, Sandra Čubelić, za državne je medije istaknula da je porođaj "protekao standardno, rodilja je rodila živo i zdravo dijete, ali je imala uraslu placentu, što završava teškom komplikacijom, što se i u ovom slučaju dogodilo". Istaknula je kako ne vidi da je bila učinjena ikakva liječnička pogreška. Ministarstvo zdravstva još nam nije odgovorilo na upit o slučaju.

