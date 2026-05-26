Četvero ozlijeđenih u Ogulinu, auto u sudaru se zabio u stup

Nekoliko je osoba ozlijeđeno u jučerašnjoj prometnoj nesreći u naselju Sabljak Selo kod Ogulina. Prema informacijama policije, nesreću je skrivio 69-godišnjak koji je prilikom skretanja ulijevo automobilom ogulinskih tablica oduzeo prednost drugom vozaču. Neoprezni vozač bočno je udario u automobil koji je vozio 20-godišnjak, a od siline udarca automobil mlađeg vozača izletio je s ceste i udario u rasvjetni stup.

Vozač koji je uzrokovao nesreću završio je s teškim tjelesnim ozljedama, dok su vozač iz drugog automobila i njegova trojica putnika u dobi od 19, 20 i 23 godine lakše ozlijeđeni.

Policija će 69-godišnjaka prekršajno prijaviti, a izvješće o nesreći bit će proslijeđeno nadležnom državnom odvjetništvu.