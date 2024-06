Četvero talaca nakon 245 dana opet s obiteljima: Noa će vidjeti i zagrliti svoju umiruću majku...

Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) i Shlomi Ziv (40) spašeni su jučer ujutro iz Hamasova zarobljeništva u kojemu su proveli dugih 245 dana. Izraelski mediji javili su kako su u složenoj operaciji izraelske vojske, obavještajne agencije i izraelske policije u središnjoj Gazi oslobodili četvero talaca koji su oteti s glazbenog festivala Nova 7. listopada 2023.

Taoce su spasili s dvije različite lokacije, a iako su u dobrom zdravstvenom stanju, prebacili su ih u Medicinski centar Sheba u Tel HaShomeru na dodatne pretrage. Njihove obitelji odmah su pohitale u bolnicu kako bi ih ponovno izgrlili i izljubili.

Shlomi Ziv, an Israeli hostage who was kidnapped in the deadly October 7 attack by Hamas | Foto: Courtesy of Bring Them Home Now/

Među njima je i otac Noe Argamani, izraelske državljanke rođene u Kini, koja je oteta s festivala s dečkom Avinatanom Orom. On je i dalje u Hamasovu zatočeništvu. Potresna videosnimka Noine otmice 7. listopada prošle godine obišla je svijet. Na njoj 25-godišnjakinja, koju Hamasovci odvoze na stražnjoj strani motocikla, viče: "Nemojte me ubiti!".

Svježu snimku njezina susreta s ocem, na kojoj se smiješi i grli ga u vozilu, emitirali su ubrzo nakon vijesti o operaciji spašavanja u subotu.

Foto: ISRAEL FOREIGN MINISTRY/NEWSCOM

Noa je rođena 12. listopada 1997. i u zatočeništvu je navršila 26 godina. Roditeljima Liori i Yaakovu ona je jedino dijete. Trebala je započeti prvu godinu studija na Sveučilištu Ben Gurion, smjer inženjerstvo informacijskih sustava. Osim toga, brinula se za majku Lioru, koja ima četvrti stadij raka mozga. Majka je početkom godine preko videa molila da oslobode Nou, izražavajući očajničku želju da posljednji put vidi kćer.

Noa Argamani, an Israeli hostage who was kidnapped in the deadly October 7 attack by Hamas | Foto: Courtesy of Bring Them Home Now/

U prosincu 2023. poslala je pismo predsjedniku Bidenu tražeći i pomoć SAD-a.

- Bolujem od 4. stadija raka mozga. Sve što mi prolazi kroz glavu prije nego što se zauvijek rastanem sa svojom obitelji je prilika da zadnji put zagrlim svoju kćer, svoje jedino dijete - napisala je tad Liora.

Sad će napokon moći ponovno vidjeti i zagrliti kćer.

Među oslobođenima je i 22-godišnji Almog Meir Jan iz Or Yehude. Dan nakon festivala s kojega je otet trebao se zaposliti u visokotehnološkoj tvrtki. Opisali su ga kao mladića sa širokim i toplim osmijehom. Pristojan i uslužan prema svima, cijene ga kamo god dođe.

Families of hostages walk towards a hospital to meet with alleged released hostages, in Ramat Gan | Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Shlomi Ziv, 41-godišnjak iz Moshav Elkosha, na festivalu je radio kao zaštitar. Shlomi i njegova supruga Miren žive u poljoprivrednoj zajednici oko 17 godina. Obiteljski orijentirani čovjek, Shlomi je uvijek spreman pomoći onima kojima je to potrebno.

I Andrey Kozlov, 27-godišnji stanovnik Rishon LeZiona, na festivalu Nova je radio kao zaštitar. Andrey se nedavno doselio u Izrael, gdje je živio sam.

Families of hostages walk towards a hospital to meet with alleged released hostages, in Ramat Gan | Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Ministarstvo zdravstva Gaze koje vodi Hamas izvijestilo je da su deseci ljudi, uključujući djecu, ubijeni i ozlijeđeni u operaciji te da osoblje bolnice Al-Aqsa ima pune ruke posla pomoći svim ozlijeđenima.

Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Daniel Hagari rekao je da se misija temeljila na "preciznim" obavještajnim podacima i da su se izraelske snage našle pod paljbom tijekom operacije.

- Jedan izraelski vojnik teško je ozlijeđen - rekao je Hagari na konferenciji za novinare.

Od 251 taoca otetog s Festivala Nova 7. listopada 2023., u Hamasovu zarobljeništvu nakon osam mjeseci još ih je oko 120. Za njih 43 smatra se da su preminuli.