U Hrvatskoj je prema posljednjim službenim podacima cijepljeno više od milijun i pol ljudi što je 45 posto odraslih. Plan je bio da se do ljeta cijepi više od polovice stanovništva, no to je propalo. Za kolektivni imunitet nam treba 70 posto cijepljenih građana. RTL je izbacio istraživanje o tome zašto se Hrvati cijepe, ali i zašto to ne žele učiniti.

U istraživanju za RTL-a na pitanje jeste li se cijepili, 48 posto ispitanika odgovara potvrdno. Da to namjerava učiniti, odgovorilo je 16,5 posto ispitanih. Četvrtina njih (25,4 posto) neće se cijepiti, a vidimo i da je nešto manje od 9 posto (8,7 posto) ispitanih preboljelo zarazu COVID - 19.

Najviše ljudi se cijepilo zbog straha od zaraze (34,4 posto) i zato što su se ljudi htjeli vratiti normalnom načinu života (24,4 posto). Svaki peti (20,3 posto) smatra da je to jedini način da se zaustavi epidemija. Među odgovorima su i razlozi poput toga da je cijepljenje riješilo velike bolesti u prošlosti (6,5 posto), ali i zahtjevi poslodavaca (4,5 posto).

Zašto se nisu cijepili?

Ključni su odgovori to da čekaju kako će cjepivo djelovati kod drugih (26,6 posto), odnosno više od četvrtine. 23,2 posto njih kaže da još nisu stigli na red, a 15,1 posto planira se cijepiti na jesen, kako bi bili otporniji na novi soj virusa.

Kod onih koji se nisu cijepili, a nisu niti preboljeli koronu, ključni argument zašto se ne žele cijepiti navode moguće nuspojave. Takvih je gotovo trećina ili 31.2 posto. Više od četvrtine (27,7 posto) smatra da je cjepivo nesigurno, dok 15,8 posto tvrdi da je korona laž ili da se preuveličava opasnost od ove zarazne bolesti koja je paralizirala svijet. To su ključna tri odgovora, no ima i onih koji primjerice navode da Bill Gates čipira ljude, takvih je 1,9 posto. dok se gotovo 5,7 posto anketiranih protivi svakom, pa tako i ovom cijepljenju.