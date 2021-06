Nakon što smo obišli Zagreb, Osijek, Rijeku i Split, gdje smo pripremili privatne roštilj partyje, epidemiološke mjere su popustile, pa je vrijeme za pravi Chill&Grill party na Jarunu, koji je otvoren za sve posjetitelje (uz pridržavanje svih mjera Stožera).

Nastava je gotova, svi su opušteni jer nas uskoro čeka godišnji odmor. Dotad je jezero Jarun svim generacijama omiljena lokacija za rekreaciju i uživanje... Poželite li okupati se, trčati, šetati, odmoriti se, učiti, roštiljati s ekipom ili jednostavno opustiti se, zabaviti i plesati, Jarun je mjesto koje će zadovoljiti sve vaše potrebe.

Lokacija i gastro ponuda

Od 24. lipnja svakako posjetite top mjesto na Jarunu - Chill&Grill, koji traje sve do 4. srpnja. Tijekom deset dana festival će biti na prostranoj livadi između pizzerije Dalmatino i košarkaškog igrališta u blizini prvog ulaza s Horvaćanske u Jarun, gdje će biti štandovi poznatih restorana i pozornica na kojoj vas očekuju mnogi glazbenici, a svakog dana i live svirka. Radnim danom Chill&Grill će trajati od 16 do 23 sata, a vikendom od 11 do 23. Osim toga, za posjetitelje su pripremljene odlične pogodnosti, a jedna od njih su niže cijene uz plaćanje Visa karticom u after work terminu. Zato, ako vam se roštilja, ne morate s ekipom po vrućini peći meso nego ćete ga imati u ponudi po pristupačnim cijenama.

Delicije s roštilja posjetitelji će moći probati kod iskusnih majstora, među kojima su Kitchen & Grill PLAC, KSS burgers, BBQ Hot Yard, Maredo, Wok by Matija i Jack n Bowl.

U chefs zoni bit će vrhunski meniji poznatih restorana - Pani, El Toro Restaurant & Bary i Byblos, a za ljubitelje palačinki tu su Palačinke.hr. Očekuje vas i vino/meza zona, gdje možete isprobati vrhunske talijanske delicije La Riseria.

Live svirke i nastupi DJ-a

Glazbe neće nedostajati, pa posjetitelje svaku večer očekuje i svirka uživo. Između ostalih, nastupaju: DJ Stanko Bondža, DJ Sinke Fresh, DJ Doc Cedro, DJ Jurki, DJ eM Bee... Svake večeri nastupa i bend uživo kao što su Soul Shadows, Rusway, Retrodukcija,

All Star band, Živa legenda, Showtime band i Freakout band.

Sve informacije o eventu možete pratiti i na službenoj Facebook stranici Chill&Grilla, gdje ćete pronaći detaljne informacije o programu i događanjima u okviru festivala Chill&Grill na Jarunu. A u međuvremenu, do početka festivala, inspiraciju, recepte i nagradne natječaje potražite na chillgrill.hr.

Vidimo se na Jarunu, gdje vas očekuje deset dana gastronomskih delicija, fine cuge, live svirki i nezaboravan provod!

Partneri projekta su Karlovačko, Pevex, Mesna industrija Ravlić, Visa, Meggle, Zvijezda, Cromaris, Vezak vina, Labud, Studenac market, Kotanyi, Citroën, Make It Count i Hrvatska obrtnička komora.