Mnoge europske zemlje posljednjih dana bilježe rekordne brojke zaraze koronavirusom. Danska i Austrija, s druge strane, ublažavaju ograničenja i mjere nakon što su to napravile Velika Britanija, Irske i Nizozemske, prenosi N1.

- Svaka zemlja ima svoj drugačiji pristup, što je razumno jer u različitim okruženjima, s različitom demografijom i različitim zdravstvenim sustavima, neke si zemlje mogu priuštiti reakcije koji druge ne mogu. Problem u Hrvatskoj je starenje stanovništva, velik je broj osoba koje imaju opterećenja i niske stope procijepljenosti, i to znatno ispod europskog prosjeka. Put do imuniteta krda, koji je na neki način izlaz iz pandemije, je moguće postići kada su svi ljudi imuni i brojne zemlje su ga postigle tako da su se ljudi cijepili. U Hrvatskoj tražimo put do imuniteta krda preko zaraze, a ne cjepiva i to je žalosno. Naša stopa smrtnosti je nekoliko puta veća nego u ostalim zemljama. Da, u nekom trenutku ćemo doći do imuniteta i svi će biti imuni, ali će to biti plaćeno visokim dankom u krvi - rekao je virusni imunolog Luka Čičin-Šain.

Upozorava kako omikron jest blaži, ali nije nikako bezazlen.

- Trenutno u pandemiji prevladavaju slučajevi omikrona i s jedne strane je to manja opasnost za posljedice, ali ovaj virus svakako nije bezazlen i može biti smrtonosan. Jučer je preminulo 59 osoba od posljedica zaraze, a nalazimo se u periodu dominacije omikron varijantom. Tako većina preminulih je umrla od omikrona. Ne treba smatrati ovaj virus bezopasnim. Omikron se brzo širi, veliki broj se u malo vremena zarazi i time se vrši veliki pritisak na zdravstveni sustav, i onda imate situacije da nema vozača za javni prijevoz, Čistoća nema dovoljno ljudi, bolnice ne mogu popuniti kadrove itd… To je sve odraz prebrzog širenja. Hrvatska će imati dosta problema. Možemo se samo nadati da će brzo proći. Puno će se ljudi zaraziti i doći do imuniteta, ali uz jako visoku cijenu. Stanje će biti lakše u ožujku ili travnju - objasnio je.