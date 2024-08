Cijela Hrvatska je u crvenom, vrhunac toplinskog vala. Evo kad nam stiže zahladnjenje!

DHMZ je za cijelu Hrvatsku za srijedu, četvrtak i petak objavio crveni alarm zbog toplinskih valova. Ponegdje će temperature dosezati 40 stupnjeva! No prema prognostičkim modelima, u nedjelju bi sa sjeverozapada trebao stići hladan zrak koji bi formirao ciklonu i srušio temperature koje bi mogle pasti za 10 i više stupnjeva. Vrhunac toplinskog vala je u petak, a ciklonu očekujemo već u nedjelju ujutro kad bi oborine mogle zahvatiti Jadran već ujutro, a proširit će se na cijelu obalu tijekom dana.

Foto: DHMZ

Hrvatska danas

Pretežno sunčano te u većini krajeva vrlo vruće. Uz jači dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti tek rijetko može biti pokojeg kratkotrajnog pljuska, ponajprije u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, na Jadranu poslijepodne do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 38 °C, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Hrvatska sutra

Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana na kopnu nestabilnije, uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, mjestimice moguće izraženiji. Ponekog pljuska može biti i na sjevernom Jadranu, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno pojačan. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna većinom između 33 i 38 °C.

Foto: DHMZ