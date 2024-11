Cijela zemlja pod upozorenjima: Stiže još snijega, bit će jačih pljuskova, moguće su poplave

STANJE U 7 SATI

DHMZ je objavio kako će u petak biti pretežno oblačno s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Oborina će biti češća u prvom dijelu dana, lokalno i obilnija, a na kopnu ponegdje susnježica i snijeg, uglavnom poslijepodne. Zatim postupan prestanak oborina i razvedravanje sa zapada. Umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar okrenut će na sjeverni i sjeverozapadni, a na moru i buru. Temperatura zraka većinom od 3 do 8, u početku ponegdje viša, a na Jadranu od 12 do 18 °C. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature zraka.

Za cijeli Jadran na snazi je narančasto upozorenje Meteolarma zbog jakog i lokalno mogućih obilnih kiša zbog čega bi moglo biti i bujičnih poplava te grmljavinskih nevremena. Kopneni dio Hrvatske pod žutim je upozorenjem zbog jakog vjetra.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a na sjeverozapadu Hrvatske mjestimice pada snijeg. Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet motornim vozilima bez propisane zimske opreme i teretnim vozilima s priključnim vozilom na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Goričan i Novi Marof te na cestama u Lici:

DC23 Žuta Lokva-Josipdol;

DC25 Lički Osik-Karlobag;

DC42 u mjestu Poljanak;

DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje;

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj;

ŽC5217 Bruvno-Mazin-Donji Lapac;

na ostalim županijskim i lokalnim cestama na području Korenice

Zbog vode na kolniku za sav promet zatvoreni su podvožnjak Žabica na Jadranskoj magistrali (DC8) u Rijeci te lokalna cesta LC590490 Podastrana-Donje Pazarište.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb zatvoren je izlazni krak čvora Sesvete iz smjera Goričana, a na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zatvoreni su izlazni kraci čvora Oštrovica iz smjera Rijeke i Zagreba (u smjeru Krka/Crikvenice) i izlazni krak čvora Orehovica iz smjera Zagreba u smjeru Trsata.