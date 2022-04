Cijena korone u Hrvatskoj: Za liječenje smo u dvije godine dali gotovo pet milijardi kuna

Hrvatska tjedan dana živi bez maski no to ne znači i kraj pandemije. Nitko se zadnje dvije godine ništa ne usuđuje prognozirati, ali ono što sa sigurnošću možemo znati jest cijena koju smo do sada u ime Covida-19 platili. Ništa se ne može uspoređivati s gubitkom života pa možemo reći da je najgoru 'cijenu' pandemije platilo 15.735 naših sugrađana koji su preminuli od bolesti uzrokovanih ovim virusom. Tu su naravno i njihove obitelji koje se moraju nositi s gubitkom najmilijih.