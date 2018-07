Cijene limuna otišle su u nebo: Sve zbog potražnje ugostitelja

Kilogram limuna na tržnicama stoji do 22 kune, u prodavaonicama je između 16 i 22 kune, a kilogram bio limuna i do 44 kune.

- Promatrajući cijene limuna u ovo doba godine kroz petogodišnje razdoblje uvijek one uvijek postupno rastu. U prvoj polovici godine na tržištu je najviše bilo limuna iz blizine Sredozemnog mora, a u ovo doba godine dolazi iz Južne Afrike i Južne Amerike, najčešće iz Argentine - objavili su na stranicama Tržišnog cjenovnog informativnog sustava u poljoprivredi na kojima prate cijene na veletržnicama, tržnicama i u prodavaonicama.

Obišli smo u četvrtak i petak prodavaonice u Zagrebu i pogledali odakle je limun. U Konzumu i Kauflandu imali su limun iz Španjolske po 19,99 kuna, a u Plodinama, osim španjolskog u rinfuzi po 19,99, imali su i pakirani po 500 grama za 11,99. I u Lidlu je limun 19,99 kuna, no stigao je iz Argentine, a imali su i bio limun iz Španjolske te je 500 grama stajalo 14,99 kuna. U Sparu je paketić biolimuna od 500 grama stajao 21,99, a obični limun u rinfuzi 15,99 kuna. Na oba je pisalo da su iz Republike Južne Afrike.

- Kilogram limuna na otocima je i 35 kuna. Cijena mu je napuhana jer je ga ugostitelji u sezoni jako traže. Postalo je moderno u sve stavljati limun, u raznu hranu, pića... No na svjetskom tržištu cijena limuna nije ‘skočila’. Može malo varirati, ali ne porasti od 200 do 300 posto, kao što je to kod nas. U rujnu je limun po šest kuna, a sad i 35 - rekao je Slavomir Raffanelli, proizvođač limuna s otoka Visa. Ima 1200 stabala limuna na tri hektara površine. Od toga je 500 starih stabala, a ostalo su mlada koja su tek počela rađati.

- Na etiketi uvoznog limuna piše da mu kora nije za jelo jer na limun stavljaju razna sredstva kako se ne bi pokvario. No, 80 posto tog limuna završi u piću. Ne bi to smjeli stavljati, pogotovo u alkohol i colu, koji razgrađuju silikon kojim je premazan limun - upozorava Raffanelli.

Dodao je da će na Visu limuna biti od 1. rujna do veljače ili ožujka, ovisno o vremenu.

- Sad na Visu nema limuna ni za lijek. Ako vam netko na tržnici kaže da prodaje viški limun, to je priča za malu djecu. Na Visu nitko nema staklenik, znam to - rekao je uzgajivač Raffanelli.

Dodao je da bi država trebala štititi proizvođače i otkupljivati viškove proizvoda te spremiti u hladnjaču pa kasnije staviti na tržište i tako zaštititi kupce.