Nakon potpisivanja memoranduma do četvrtka u ponoć kroz Hormuz je prošlo 18 brodova, uključujući tri saudijska supertankera s otprilike šest milijuna barela nafte i brod s katarskim ukapljenim plinom
Cijene nafte ostale su iznad 80 dolara; Sve više brodova je prošlo kroz Hormuški tjesnac
Izrael i Hezbolah postigli su dogovor o primirju koje je stupilo na snagu danas u 16 sati po lokalnom vremenu, potvrdio je za BBC američki dužnosnik.
Objava o prekidu vatre dolazi nakon novog vala nasilja na jugu Libanona. Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, u izraelskim zračnim napadima tijekom noći poginulo je najmanje 18 ljudi.
S druge strane, izraelska vojska priopćila je da su u borbama poginula četiri njezina vojnika.
Izraelske obrambene snage (IDF) ranije su objavile da su pogodile 80 ciljeva povezanih s proiranskim pokretom Hezbolah te da su ubile "desetke" njegovih pripadnika.
Primirje je dogovoreno dan nakon što su Sjedinjene Države i Iran potpisali sporazum kojim nastoje okončati sukobe na Bliskom istoku.
Prema dosad dostupnim informacijama, sporazum predviđa i trajni prekid neprijateljstava u Libanonu.
Cijene nafte zadržale su se u petak na međunarodnim tržištima iznad 80 dolara, odražavajući oprez ulagača nakon otkazivanja američko-iranskog sastanka u Ženevi koji bi trebao zapečatiti dogovoreno rješenje za Hormuški tjesnac.
Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 62 centa višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 80,47 dolara. Na američkom tržištu bio je u elektroničkoj trgovini skuplji za 75 centi i stajao je 77,35 dolara.
Američka tržišta danas ne rade zbog praznika.
Olakšanje trgovcima donio je ovaj tjedan američko-iranski memorandum o razumijevanju koji je skicirao okvir za pregovore o završetku rata.
U četvrtak američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškian potpisali su odvojeno dokument koji, između ostalog, predviđa normalizaciju pomorskog prometa u regiji, uz ukidanje američke pomorske blokade Irana te potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
Američka vojska objavila je nekoliko sati kasnije da je ukinula pomorsku blokadu Irana u Arapskom moru i Omanskom zaljevu, a iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost izvijestilo je da će agencija za upravljanje Hormuzom poduzeti mjere kako bi u kratkom roku izdala dozvole za prolaz brodova.
Oba postupka trebala bi, prema odredbama memoranduma, biti dovršena u roku od 30 dana, što znači da bi pomorski promet u regiji trebao biti normaliziran otprilike sredinom srpnja.
U petak među ulagačima je prevladao oprez nakon otkazivanja sastanka američkog i iranskog izaslanstva u Ženevi.
Nakon potpisivanja memoranduma do četvrtka u ponoć kroz Hormuz je prošlo 18 brodova, uključujući tri saudijska supertankera s otprilike šest milijuna barela nafte i brod s katarskim ukapljenim plinom, pokazuju podaci Windwarda. Brodovi s ukupno 80 milijuna barela nafte spremali su se pak za tranzit.
U petak ujutro nijedan tanker nije se spremao izaći iz Perzijskog zaljeva, prema podacima o kretanju brodova koje je prikupio Bloomberg, a ulazak su naznačili tek jedan tanker s naftnim proizvodima pod norveškom zastavom i brod s ukapljenim naftnim plinom, povezan s Iranom.
Irak je u međuvremenu objavio da je spreman postupno pokrenuti proizvodnju, u korak s obnovom pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, prema riječima ministra za naftu Basima Mohammeda za iračku državnu novinsku agenciju.
Izvoz će se obnavljati postupno i ovisit će o normalizaciji pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, dodao je Mohammed.
Više barela najavila je i kuvajtska naftna korporacija KPC, navodeći da će u roku od tjedan dana po otvaranju Hormuškog tjesnaca i normalizacije međunarodnog pomorskog prometa uvećati proizvodnju na dva milijuna barela dnevno.
Sve obavijesti kupcima o 'višoj sili' po ugovorima o izvozu nafte, izdane tijekom iransko-američkog rata, ukinute su s trenutačnim učinkom, objavila je kuvajtska naftna korporacija.
Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u četvrtak bio jeftiniji za 1,22 dolara i stajao je 82,52 dolara.