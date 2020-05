Cijene namirnica bujaju: 'Neki su ih dizali i za šesto posto!'

U 52 dana, koliko traje Vladina mjera zaštite cijena određenih prehrambenih i drugih proizvoda koje trgovci zbog pandemije nisu smjeli povećavati, Državni inspektorat kaznio je 20 korona profitera.

Od toga su do sada naplatili tri novčane kazne od ukupno 117.916 kn, a to su ionako dvije trećine pune visine kazne jer su odmah plaćene, doznajemo u Inspektoratu. Prema podacima Državnog inspektorata, do jučer su inspektori provjerili 1034 trgovca i obrtnika te je u tijeku nadzor nad njih 103.

- Prema 20 gospodarskih subjekata poduzete su mjere zbog utvrđenog povećanja cijena proizvoda obuhvaćenih predmetnom Odlukom. Vezano za Vaš upit o kakvim kršenjima se najčešće radilo, odnosno koliko od toga se tiče poskupljenja prehrambenih namirnica i medicinske opreme, ističemo da su kod 20 gospodarskih subjekata utvrđene povrede Odluke i Zakona, odnosno povećanje cijena za proizvode iz kategorija dječja hrana, brašno, jestivo ulje, sol, riža, mesne konzerve, zaštitne rukavice, deterdženti za rublje te sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku i zaštitne maske – navode nam iz Inspektorata.

'To je za svaku osudu'

Spomenute cijene povećavale su se i do skoro 600 posto, a najviše na zaštitnim maskama. - Smatram da u pandemijama, prirodnim katastrofama i sličnim situacijama one koji to koriste za vlastiti profit treba najoštrije sankcionirati i za primjer drugima objaviti njihove podatke, tko su i kako su kažnjeni. Hrvatska se, nažalost, nije proslavila ni kad su u pitanju ratni profiteri, pa ne vjerujem da će sad biti drukčije - kaže bivši ministar gospodarstva Radimir Čačić.

- Uz poduzimanje upravnih mjera kojima je zabranjena nepoštena (agresivna i zavaravajuća) poslovna praksa i nepošteno trgovanje, poduzete su prekršajne mjere, izdavanjem 14 prekršajnih naloga te podnošenjem 6 optužnih prijedloga nadležnim sudovima - pojašnjavaju u Inspektoratu.

Ministar financija Zdravko Marić nakon Vladine odluke, unatoč kojoj su neki trgovci dizali cijene, rekao je kako osuđuje takvo ponašanje. S obzirom na to da se trenutno brine o državnim financijama u novonastaloj situaciji, kaže da ne bi ovu temu komentirao jer je to, uostalom, područje Ministarstva gospodarstva. A bivši ministar financija Slavko Linić otkrio je kako bi on stao na kraj pandemijskim profiterima.

- Takve ljude treba staviti pod posebnu pažnju Porezne uprave. Ako ih se ne može sankcionirati za podizanje cijena, može im se pročešljati podrijetlo imovine te pratiti plaćaju li uredno poreze. Dakle, trebaju biti pod debelom kontrolom i sigurno će dolijati jer teško je vjerovati da se oni koji na ljudima zarađuju u takvim vremenima libe potkradati državu. Ujedno ih treba staviti na popis i sve objaviti jer takvi ne zaslužuju nikakvu tajnost - smatra bivši ministar Slavko Linić.

Treba pratiti što rade

Nekadašnji ministar gospodarstva i šef HNS-a Ivan Vrdoljak smatra da prvo treba utvrditi tko je pandemijski profiter.

- Što se tiče trgovina koje su unatoč napucima povećavale cijene određenih prehrambenih proizvoda i opreme koja se koristi u borbi protiv korone, njih treba prokazati. Nemoguće je da oni uspiju sakriti te podatke jer ih se može provjeriti na tisuće načina. Oni koji su tako išli zarađivati trebali su odmah biti svjesni i posljedica – kaže nam Vrdoljak.

Dunja Maletić, pravna savjetnica iz područja zaštite potrošača, kaže da dobiva mnoge pritužbe od potrošača od kada je počelo širenje virusa, ali ne samo zbog povećanja cijena.

Potrošači sve pamte

- Glavnina tih pritužbi ne odnosi na povećanje cijena proizvoda obuhvaćenih odredbama Odluke o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode. Ipak, bilo je malo manje pritužbi u odnosu na povećanje cijene zaštitnih maski. Enormno dizanje cijena, osim što je nepošten i gramziv, ujedno je poprilično nemudar poslovni potez trgovaca jer potrošači nepoštenu poslovnu praksu itekako pamte te gube povjerenje i poštovanje prema takvom trgovcu, kojeg će ubuduće izbjegavati. Isto tako, konkurencija je sve veća, online kupnja postaje sve raširenija, pa potrošači imaju veći izbor kod koga će na kraju ostaviti svoj novac - kaže Maletić.