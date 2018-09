Cijene stanova su 11 posto više zbog državnih subvencija

Državne subvencije direktan su okidač za nerealan rast cijena nekretnina na tržištu. To nije mjera nego izravna intervencija na tržištu. A kakve će biti posljedice? Tek ćemo vidjeti. Moglo bi se dogoditi da tržište cijelu godinu stane čekajući nove subvencije.

U dahu je to izgovorio Boro Vujović iz agencije Opereta, član strukovnog udruženja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. On je i lani isticao da ovakve subvencije nisu dobre. Prema 155.000 aktivnih oglasa na Njuškalu, stanovi su skuplji sedam posto nego lani, a prosječna cijena kvadrata u Zagrebu, koji ima jedini pravo tržište nekretnina, sad je 1883 eura.

Nerealni rast cijena

To je devet posto više nego lani i čak 16 posto više nego 2016. Najviše su cijene “eksplodirale” u Dubrovniku, i to za 20 posto - prosječni je kvadrat 3714 eura.

- I što je s onima koji neće dobiti subvencije? Oni će biti prisiljeni kupiti nekretninu koja ne bi toliko poskupjela da nije subvencija, a njima nitko neće pomoći - upozorava naš sugovornik.

I analiza Njuškala upućuje na to da su cijene nekretnina posljednje dvije godine rasle u iščekivanju državnog bespovratnog novca.

- Suditi mjeru prema reakcijama nekoliko špekulanata koji ovu mjeru kritiziraju potpuno je pogrešno. Mjera je izuzetno uspješna i drugu godinu zaredom interes građana i zadovoljstvo onih koji nas svakodnevno zovu to pokazuje - odgovor je Ministarstva graditeljstva. A najnoviji natječaj zasad izgleda kao fijasko. Do jučer je zahtjev za subvencije podnijelo njih 199, a lani je u prvom satu zahtjev predalo 900 građana.

Poremećeno tržište

Dobro upućeni sugovornik kaže da su izmjene subvencija koje je donio resorni ministar Predrag Štromar (HNS) promašene i da su lanjske, koje je osmislio Štromarov prethodnik Lovro Kuščević (HDZ), bile bolje.

- Najviše se kupuju stanovi u Zagrebu, a sad su tu subvencije 30 posto. U Babinoj Gredi tržišta ni nema, a tamo su subvencije 50 posto. Kupci su se s najznačajnijeg tržišta povukli - kaže naš sugovornik. Uz to, doznajemo kako ministar Štromar još nije osigurao novac za ovogodišnje subvencije za koje očekuje da će ih tražiti 2000 kupaca. Iz ministarstva, pak, tvrde kako su dio novca osigurali, ne kažu koliko i na kojoj stavci, a da će ostatak osigurati u proračunu iduće godine.