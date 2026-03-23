Cijene zbog rata lete u nebo, a Vlada povlači poteze: 'Režemo trošarine da ublažimo ovaj rast'

Premijer Andrej Plenković najavio je da će Vlada Republike Hrvatske na sjednici u ponedjeljak predstaviti deseti paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena energenata, potaknutog aktualnim kretanjima na globalnom tržištu uslijed rata na Bliskom istoku.

Nakon sjednice užeg kabineta u nedjelju, Plenković je poručio kako je cilj novih mjera ublažiti rast cijena te osigurati stabilnu opskrbu i što niže cijene električne energije, plina i goriva za kućanstva i gospodarstvo. Dodao je da Vlada nastavlja s intervencijama na tržištu energenata, istaknuvši kako se radi o, kako je naveo, najvećoj energetskoj krizi u novijoj povijesti.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da će država intervenirati kroz odricanje od dijela trošarina kako bi ublažila pritisak rasta cijena goriva. Potvrdio je i da će se postojeće mjere za električnu energiju i plin produžiti, uz zadržavanje cijena za građane na dosadašnjoj razini.

Prema njegovim riječima, Vlada razmatra i dodatne mehanizme regulacije, uključujući ograničavanje premija energetskih subjekata, uz istodobno očuvanje sigurnosti opskrbe. Naveo je i kako je u pograničnim područjima zabilježen povećan pritisak na benzinskim postajama, ali da trenutačna opskrba energentima u Hrvatskoj nije ugrožena.

Šušnjar je kazao da se razmatraju i mjere za sprječavanje tzv. benzinskog turizma, uz napomenu da neće biti diskriminacije, ali će se voditi računa o zaštiti nacionalnih interesa. Dodao je i da se na razini Europske unije raspravlja o mogućnosti prilagodbe PDV-a i minimalnih trošarina.

U okviru paketa predviđene su i mjere potpore za različite sektore, uključujući poljoprivredu, ribarstvo, promet i industriju, kao i pomoć energetskim subjektima i pružateljima socijalnih usluga. Planirane su i potpore za korištenje obnovljivih izvora energije te modernizaciju sustava grijanja.