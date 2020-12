Cijepljenje neće biti obvezno, no dnevno umire po 60 ljudi i bez cjepiva ćemo to teško zaustaviti

Nitko vas neće moći natjerati da se cijepite, no bez 70 posto procijepljenosti populacije cijepljenje će malo značiti u borbi s korona virusom...

<p>Cjepivo je sve bliže, no pitanje je koliko je ljudi spremno primiti ga. Kako bi pokazali svojim primjerom da ne treba imati straha od teorija urote vezanih za cijepljenje, čelnici našeg Nacionalnog stožera najavili su da su spremni cijepiti se pred kamerama.</p><p>Tako su se pridružili svjetskim političarima koji su najavili isto, poput Borisa Johnsona, Baracka Obame, Georgea Busha i Billa Clintona.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><h2>Capak: Ja ću se cijepiti, evo, snimite me</h2><p>- Ja ću se svakako cijepiti, nudim se da me snimite - rekao je Capak.</p><p>I prvi čovjek Nacionalnog stožera, Davor Božinović, poručio je kako će se cijepiti, a ako treba, i pred kamerama.</p><p>- Isto vrijedi i za mene - poručile su Markotić i pomoćnica ministra zdravstva Vera Katalinić Janković.</p><p> </p><p>Ministar Vili Beroš prebolio pa Covid-19, pa s obzirom na to da cijepljenje nije primarno namijenjeno ljudima koji su preboljeli virus, kaže da će on to napraviti za pola godine.</p><p>- Propustiti dobrobit znanosti i tehnologije bilo bi krajnje promašeno. Potrebno je cijepiti se, iako u mom slučaju vjerojatno šest mjeseci od preboljele bolesti - rekao je ministar Beroš.</p><p> </p><p>Hrvatska je naručila 5,6 milijuna doza od različitih proizvođača jer svaka zemlja može za sebe zatražiti potrebnu količinu, iako EU prema broju stanovnika raspoređuje proizvedene doze na pravičan način. Tih 5,6 milijuna doza dostatno je za 2,8 milijuna stanovnika jer, da bi cjepivo bilo učinkovito, mora ga se dva puta uzeti u razmaku od nekoliko tjedana.</p><p>- Ovo je najbrže razvijeno cjepivo u povijesti, ali treba znati da je odmah od početka pandemije bilo vidljivo kako se specifičan lijek neće pronaći, zbog čega su vrlo brzo uložena ogromna sredstva u istraživanje i proizvodnju cjepiva - objasnio je Capak zbog čega se cjepivo proizvelo brže nego inače. Pojasnio je i kako je Hrvatska birala koja će cjepiva naručiti:</p><p>- Bilo je izgledno da će AstraZeneca imati prvo registrirano cjepivo i mi smo onda naručili 3,6 milijuna doza. Dobili smo 2,7 milijuna doza jer bio je prevelik interes. Potom smo naručili i 900.000 doza od Johnson&Johnson tvrtke kako bismo ipak imali 3,6 milijuna doza, potrebnih za različite skupine.</p><p><strong>VODIČ ZA CIJEPLJENJE</strong></p><h2>Od narudbžbe do prvog cijepljenja</h2><p>Za kraj 2021. Hrvatska je naručila još 300.000 doza i od Curevaca.</p><p>Prva cijepljenja u Hrvatskoj bi mogla početi za mjesec-dva, no to ovisi o brzini isporuke proizvođača.</p><p>- Pfizer bi mogao biti krajem ove godine registriran, a Moderna u siječnju. Sad je sasvim izgledno da ćemo cijepiti s ova dva cjepiva - rekao je Capak dodavši kako se registracija oksfordskog cjepiva očekuje u prvom kvartalu, ali nešto kasnije.</p><p>Procedura narudžbe cjepiva kreće od HZJZ-a, koji temeljem uvida u ugovor predlaže Ministarstvu zdravstva potpisivanje sporazuma i količinu, a Vlada na prijedlog Ministarstva sklapa ugovor s EU. Hrvatska ima plan cijepljenja, no dok cjepiva ne odobri Europska agencije za lijekove, nećemo ni znati točne detalje jer bez datuma isporuka i točnih količina svaki plan je tek želja i pretpostavka.</p><h3><strong>Imaju plan, ali ne i ključne podatke</strong></h3><p>- Napravili smo plan cijepljenja. Ima sve elemente osim datuma distribucije i količine, to još ne znamo. Pfizer je najavio da će prva runda koja dođe u Hrvatsku sadržavati 125.000 doza. Ako to bude kvartalna isporuka, u prvom navratu ćemo moći cijepiti 62.500 ljudi. Ako bude mjesečna isporuka, onda ćemo moći cijepiti njih 125.000 - rekao je Capak. Prve na redu za cijepljenje bit će prioritetne skupine, kao što su zdravstveni djelatnici, korisnici i djelatnici domova za starije te bolesnici s rizikom od teških oblika bolesti. Nakon što se oni cijepe, cjepivo će biti dostupno i ostaloj populaciji. No nisu svi zdravstveni djelatnici spremni cijepiti se.</p><h3><strong>Medicinska sestra: Ma nema šanse, ja se neću cijepiti</strong></h3><p>- Ma nema šanse. Cijeli život radim kao sestra u bolnici, no opet sam skeptična prema farmaceutskoj industriji. Mislim da su se cjepiva prebrzo proizvela jer za to trebaju godine istraživanja, a ne nekoliko mjeseci. Pravi učinci vidjet će se za nekoliko godina. Što se mene tiče, ne želim. Jedino ako smisle način da nas prisile, no čisto sumnjam - kaže nam medicinska sestra koja iza sebe ima 30 godina staža, ali zbog osjetljive teme želi ostati anonimna.</p><p>Nije preboljela Covid-19, pa se ne može nadati da joj cjepivo neće trebati barem pola godine. Ipak, to što netko ima antitijela ne znači da ne može prenositi virus.</p><p>- Oni koji su preboljeli imaju imunitet, ali svejedno mogu prenijeti virus na druge ako im se virus naseli na sluznicu - pojasnio je Capak. U domovima za starije već anketiraju korisnike tko se želi cijepi da bi napravili raspored.</p><p> </p>