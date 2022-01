Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar uputilo je priopćenje kako cijepni punktovi u Zagrebu u četvrtak ne rade, a cijepni punktovi na kojima se može cijepiti u petak su:

- Na Cijepnom punktu Velesajam građani se mogu cijepiti od 8 do 12 sati. Više pročitajte OVDJE.

- Na osam cijepnih punktova Domova zdravlja građani se mogu cijepiti od 14.00 do 20.00 sati, a popis pogledajte OVDJE.

- Na cijepnom punktu HZJZ-a u Ulici Radoslava Cimermana 64a, Kajzerica, građani se mogu cijepiti od 14.00 do 18.00 sati. Više pročitajte OVDJE.

Popis ljekarni u Zagrebu koje, uz prethodno naručivanje, osiguravaju uslugu cijepljenja možete pronaći OVDJE.