UŽIVO Poplave, pijavice... Bit će još gore! Alarm digli na stupanj do najvišeg, u Zagrebu je 8°C!

OLUJA PRIJETI EUROPI

I u Europi meteorolozi upozoravaju na jako nevrijeme. Slovačka televizija javlja kako bi oborine mogle biti veće od onih koje su pogodile središnju Europu 2013. Jako nevrijeme zahvatilo je jučer i dio Slovenije - slovensko Primorje i slovensku Istru, a posebno područje Kopra. Gradovi u Moravskoj podigli su barijere protiv poplava i pripremili vreće s pijeskom. Austrijski ORF javlja kako bi Dunav mogao narasti do razina koje nisu viđene pet do deset godina. Prema češkim i poljskim meteorolozima, u nekim područjima njihovih zemalja moglo bi pasti do 400 litara kiše po metru četvornom u iduća četiri dana, a u Austriji i Slovačkoj oko 200 litara.