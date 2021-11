Britanski premijer Boris Johnson pozvao je svjetske lidere u srijedu da daju veća obećanja na klimatskoj konferenciji u Glasgowu i rekao da je cilj da se globalno zatopljenje ograniči na 1,5 Celzijeva stupnja ostao nadohvat ruke.

Do kraja samita COP26 ostalo je tek nekoliko dana pa je Johnson otputovao u Škotsku kako bi pokušao uvjeriti druge lidere da svojim pregovaračima daju više prostora za postizanje dogovora o najtežim pitanjima - financijama i ciljevima smanjenja emisija.

"Sada vidimo da su stvari teške, ali to ne znači da su nemoguće", rekao je Johnson na konferenciji za medije.

"To ne znači da ne možemo održati (cilj od) 1,5 (Celzijeva stupnja) na životu. Mislim da s dovoljno energije i predanosti te s vođama iz cijelog svijeta koji sada zovu svoje pregovarače i traže da se pomaknu na način na koji znaju da to mogu, i trebaju se pomaknuti, mislim da to i dalje možemo postići."

COP26 nada se da će provesti u djelo povijesni Pariški klimatski sporazum iz 2015. kada su se zemlje dogovorile da će ograničiti globalno zatopljenje puno ispod 2 Celzijeva stupnja i pokušati ga ograničiti na 1,5 Celzijeva stupnja.

Otada znanstvenici upozoravaju da će prelazak praga od 1,5 Celzijeva stupnja dovesti do značajnog porasta razine mora, poplava, suša, šumskih požara i oluja od onih koji se već pojavljuju, kao i da će neki učinci klimatskih promjena biti potencijalno nepovratni.

Britanski premijer rekao je da je došao potaknuti pregovore kako bi se postigao sporazum, no oporbeni zastupnici njegov dolazak opisuju kao jednodnevan izlet i kažu da to nije ni blizu dovoljno da utječe na pregovore.

"Ako stvarno vjeruje u to, neka ne ide kući za par sati - ostani ovdje i bori se", rekao je novinarima Ed Miliband, glasnogovornik za klimu oporbene Laburističke stranke.

"Postoji velika odluka za Veliku Britaniju, a to je imate li veliku javnu borbu o ovome? Ili idete na niži zajednički nazivnik? Ja bih rekao da morate imati veliku javnu borbu o ovome."

Johnson je rekao da je proveo dan bodreći pregovaračke timove da postignu napredak i da se vraća u London "klimatski prihvatljivim prijevoznim sredstvom".

"Pošto ulazimo u završnicu...Ne mogu reći da će biti lako. Sigurno ne mogu reći da će biti dovoljno, ali moramo učiniti apsolutno sve što možemo", rekao je Johnson. "Ako možemo postići napredak, on će ovisiti o financijama."